Saray Manzano: «Espero un derbi muy igualado y de mucho nivel; hay que darlo todo para ganarlo»
La receptora grancanaria resalta el buen ambiente que se respira alrededor de un equipo con «muchísimo margen de mejora. Tenemos mucho para dar esta temporada»
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 31 de octubre 2025, 22:09
Es la voz más autorizada del renovado Club Voleibol Emalsa Gran Canaria. La receptora grancanaria Saray Manzano resalta el buen ambiente que se respira alrededor de un equipo con «muchísimo margen de mejora. Tenemos mucho para dar esta temporada», avisa. Palabra de capitana.
–El Emalsa se presentará en el derbi -este domingo a las 17.00 horas en el Gran Canaria Arena- tras caer 3-0 en Lugo. ¿Qué le faltó al equipo para poder, al menos, puntuar?
–La verdad que nos fuimos con mal sabor de boca, porque veníamos de una semana de entrenamientos muy buenos y no lo supimos transmitir en el partido. Creo que nos falta cerrar algunas cositas, sobre todo tácticamente, que en los entrenos las hacemos muy bien pero que, a lo mejor, esas ansias de querer hacerlo bien, de querer ganar y de demostrar que somos un equipo nuevo nos está pasando un poco de factura. También hay que pensar que esto acaba de empezar. Creo que estamos en el buen camino y, si mal no recuerdo, la primera vez que ganamos una Liga perdimos como 12 partidos durante la temporada…
–Los parciales en esa derrota fueron muy igualados…
–Sí, sinceramente siento que estamos haciendo las cosas bien; creo que se ha formado un muy buen grupo dentro del vestuario, algo que es muy importante porque nos traslada a la cancha a transmitir todo lo bueno que hay dentro. Y eso se está notando en cada entrenamiento. Sólo nos falta esa guinda en los partidos, que sepamos salir adelante desde el principio para poder disfrutar de lo que estamos haciendo, de lo que hacemos en los entrenamientos, para poder optar a llevarnos la victoria.
–Este Olímpico es un proyecto nuevo, con muchos cambios. Eso siempre cuesta un poco más moldearlo, ¿no cree?
–Pues, sinceramente, pensaba que nos iba a costar un poco más. Creía que el cambio se iba a notar mucho más, pero creo que la profesionalidad con la que han venido las jugadoras nos está ayudando bastante en ese sentido. En pretemporada fuimos haciendo el equipo poco a poco, ya que alguna llegó más tarde por compromisos con sus selecciones, pero desde que estuvimos todo el equipo se ha sentido esa conexión de hacer grupo, de que somos todas profesionales y sabemos a lo que venimos. Este deporte se juega en equipo y ese es nuestro objetivo. Solo hay que dar lo mejor individualmente en los entrenamiento porque lo demás ya irá saliendo solo. Y en eso nos hemos centrado desde el principio.
–También el técnico -Juan Diego- es nuevo...
–La conexión con el entrenador ha sido muy grande desde el principio. Disfrutamos mucho de los entrenamientos, te ríes con él, hablas de todo con él… Está su parte profesional, que es estar al cien por cien concentrado, y también la parte de disfrutar con él todo lo que estamos haciendo.
–Hay, por lo tanto, mucho margen de mejora.
–Muchísimo. Tenemos mucho para dar y estoy seguro de que, con el paso de los partidos, se verá. Y, añado, que creo que más de uno se va a llevar una sorpresa.
–¿En lo personal, cómo se encuentra con respecto al curso pasado?
–Me siento muy bien, sobre todo por lo que comentaba antes, por el gran grupo humano que hay en el vestuario y fuera de él también. Lo del año pasado yo personalmente lo borro. Creo que fue un año muy malo, y no por no ganar, sino por otras cosas que no aportaron para que la temporada saliera, digamos, de una manera normal. Hay que centrarse en el presente, y estoy muy contenta por lo que se ha formado este año.
–¿Por los resultados que se han dado en este inicio de temporada, cree que estamos ante la Liga Iberdrola más igualada de los últimos años?
–Creo que cada año hay más igualdad, y es bueno para la competición. Además, creo que el nivel de los equipos canarios va a más también. Los equipos cada año se refuerzan más y mejor para poder meterse en la Copa o Playoff. Todo lo que sea subir de nivel es bueno para nuestro deporte a nivel nacional. A mí me gusta que sea así, que cada año sea más difícil ganar, ya que seguramente serán partidos más bonitos, nos obliga a todas a dar lo mejor y, además, atraerá más gente a la grada.
–Y este domingo, primer derbi de la temporada. ¿Un partido siempre especial, sobre todo para la jugadora local, supongo, no?
–Sí, sobre todo cuando se juega en casa. Un derbi es un derbi, es siempre diferente y especial, lógicamente. Pero creo que debemos centrarnos en nosotras, en lo que debemos mejorar y en lo que hemos hecho, no mal, sino no bien para seguir creciendo como grupo e intentar lograr la victoria este domingo. Estamos muy centradas en eso, en nosotras. Confiamos en que si jugamos bien, daremos mucho nivel. Eso es lo que nos puede llevar a sumar la victoria en el derbi.
–¿Qué partido espera?
–Tengo claro que se verá un buen partido. A todos los equipos les está costando ganar en este arranque de temporada… Espero un partido de mucho nivel. Luego, está claro que en partidos igualados quién comete menos errores y el que ponga más en práctica lo que hace en los entrenamientos tendrá más opciones de ganar. Seguro que se verá un partido muy bonito. Hay que darlo todo para poder ganarlo.
–¿Ya que juega en casa, qué mensaje le puede mandar a su afición para que vaya al Arena a animarlas?
–Un derbi siempre es un partido diferente. Si vienen lo van a disfrutar, seguro. Sobre todo el mensaje va para la base, que se animen a venir a ver estos partidos. Estoy seguro que muchas de las jóvenes sueñan con ser algún día profesionales, y venir a ver partidos así es importante para que crezcan su ilusión y ganas de que algún día puedan ser ellas las protagonistas. Sería muy bonito ver el pabellón lleno de esa juventud que juega al voleibol.