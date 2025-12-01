Nico Bruno y Martín Ramos, la dinamita argentina del CV Guaguas

De Buenos Aires a Gran Canaria. Dos trayectorias paralelas que se cruzaron en la selección albiceleste y que hoy forman una de las sociedades más sólidas del proyecto amarillo

De Argentina al Gran Canaria Arena. Martín Ramos (Buenos Aires, 1991) aterrizó en Gran Canaria en 2022; Nico Bruno (Buenos Aires, 1989) lo hizo un año después. Dos trayectorias paralelas que se cruzaron durante años en la selección albiceleste y en varias finales de liga, y que hoy forman una de las sociedades más sólidas del proyecto del Club Voleibol Guaguas. Su adaptación, su peso en el vestuario y su influencia en la pista explican buena parte del crecimiento competitivo del equipo en el último ciclo.

El primer impacto: la isla, el club y un proyecto que seduce. Para Martín Ramos, el recuerdo de su llegada está marcado por la sorpresa. «La primera vez que vine, el equipo estaba de gira porque yo venía directo del Mundial. Me quedé en el Hotel Iberia, al lado del Centro Insular de Deportes. Pensé que estaba en el paraíso. Playa, palmeras… todo muy lindo», relata. Aquella impresión se vio reforzada al conocer el funcionamiento interno del club: «Era un club familiar, con ganas de crecer. El objetivo era volver a la Champions y ya lo hicimos. Ahora seguimos en ese camino».

Nico Bruno, que llegó un año después y sí pudo completar la pretemporada al completo, encontró algo que buscaba hacía tiempo: «Venía de cinco años en Turquía y me sedujo el desafío de potenciar a un equipo que venía de ganar todo en España y quería competir en Europa. Me recibieron muy bien y la isla me encantó desde el primer día».

Antes de venir, incluso hubo consulta previa. Ambos comparten representante y Nico lo admite: «Le pregunté a Martín cómo era el club. Me dijo que era un club que quiere ganar, que trabaja, que entrena y que el grupo es bueno. Eso también me terminó de convencer». Ramos, por su parte, tenía claro el valor que aportaría su compatriota: «Para mí era más que un compañero. Conozco su calidad y sabía el potencial que le podía dar al club. Era un combo muy bueno».

Una relación que viene de lejos

La química entre ambos no nació en Gran Canaria. «Jugamos muchas veces en contra y compartimos selección», recuerda Nico Bruno. Desde juveniles (U18) ya competían en torneos nacionales, y con el tiempo coincidieron en las categorías mayores de Argentina. «Llegamos a jugar tres o cuatro finales de Liga», añade Ramos, mientras Nico lamentaba, entre risas, no haber ganado ninguna.

Aunque ambos reconocen que tienen una conexión natural, propia de tantos años compartidos, subrayan que el buen ambiente no es exclusivo. «Nos llevamos muy bien, pero es con todos. El grupo es muy homogéneo», insiste Ramos. Bruno completa: «Hay una especie de hermandad. Las parejas también se llevan muy bien. Se armó algo sano».

Fuera de la pista, los cambios han sido discretos pero significativos. «Voy más a la playa», admite Bruno. «Pero somos muy profesionales: mucho viaje, mucho entrenamiento… y cuando tienes un día libre estás cansado». Ramos apunta otro matiz: «Cuando juegas de visitante tienes muchas ganas de volver. No solo porque está tu casa, sino por el clima y la posibilidad de hacer algún plan distinto. Eso se agradece».

La relación con Sergio Miguel Camarero es intensa, pero positiva. «A veces la gente que llega piensa que está absolutamente loco», comenta Bruno. «Pero con el tiempo lo conoces y él también te conoce a ti. Hay presión, hay exigencia y eso genera encontronazos. Pero la confianza es mutua». Ramos coincide: «La exigencia está a la altura del club. El camino que venimos haciendo es muy bueno».

Ambos aseguran que se nota dentro de la cancha, pero no de forma excluyente. «Tenemos códigos entre nosotros que quizás otro no entiende», reconoce Ramos y Bruno añade: «Tenemos cultura argentina durante los partidos, en la pelea, en la intensidad. Pero la química es con todos. El equipo está muy unido». Asumen que, en los momentos calientes, su experiencia debe aparecer. «En esos momentos hay que estar», subraya Ramos. «No se puede llegar con la cabeza volada. Hay que ser agresivo pero enfocado. Ahí se ve la personalidad del equipo», complementa Bruno.

Un grupo de gigantes europeos

Acceder a la fase de grupos de la CEV Champions League, con rivales del calibre de Perugia, Berlín Recycling Volleys o Lvi Praha, supone un paso enorme para ellos. «Es el primer gran objetivo del año», afirma Nico Bruno. «Este formato es durísimo: tres eliminatorias al inicio de la temporada, con el equipo todavía armándose es muy duro». Martín Ramos, por su parte, destaca su visión: «Es muy desgastante. Llevamos un mes y medio jugando dos veces por semana y todos los viajes desde Gran Canaria son largos. Pero es el camino a seguir».

En cuanto a sus metas individuales van de la mano con las colectivas: El central expone que «desde el primer día es ganar todo en España y llegar lo más lejos posible en Champions». El receptor y capitán cree que ya han cumplido el primer gran objetivo: «Después de clasificarnos para la fase de grupo de Champions, ahora queremos competir al máximo en la fase de grupos y jugar todas las finales en España».