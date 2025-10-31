Lola Hernández: «Espero un partido reñido y que va a ser muy bonito porque es un derbi»

Lola Hernández Van den Bosch posa sonriente durante la sesión de fotos oficial para el curso 2025-26 en la Liga iberdrola y en el torneo europeo.

–El Heidelberg Volkswagen se quedó a las puertas de avanzar de ronda en la búsqueda de un plaza para la fase de grupos de la CEV Zeren Group Champions League. Después de imponerse por 3-0 (25-18, 25-19 y 25-17) y forzar el Golden Set, sucumbió en este último parcial frente al Sport Lisboa e Benfica por 10-15 el pasado miércoles. ¿Qué valoración hace de este encuentro del torneo continental y de lo acontecido en el set de oro?

–Creo que dimos todo lo que pudimos. Mostramos una versión mucho mejor que en el partido de ida en Portugal y, como tú bien dices, se ganó de una manera contundente por 3-0 y siendo un equipo sólido para tener opciones de ganar el Golden Set, pero finalmente no se pudo lograr por fallos que tuvimos propios. Al final, la inexperiencia nos pudo jugar esa mala pasada también.

–¿Qué factores influyeron para no mantener el nivel competitivo ofrecido durante este compromiso europeo y terminar cayendo en ese set determinante?

–Principalmente creo que a lo mejor mentalmente no estuvimos del todo preparadas para asumir que el Golden Set era hasta 15 puntos y que teníamos que marcar nuestro ritmo de partido y, sobre todo, en ese set desde el principio. Creo que eso no lo logramos porque al final empezamos con una desventaja de seis o siete puntos y ahí ya es difícil remontar en un set de 15 puntos. Como digo, la inexperiencia y que como club es la primera experiencia que se tiene también en estas eliminatorias para ir a la Champions League, pues creo que también es lo que nos pudo jugar esa mala pasada.

–Este sistema de competición ha generado mucha controversia. El Heidelberg Volkswagen perdió por 3-1 en el Sports Hall Benfica Lisboa-Pavilhão número 2 y, a pesar de cosechar un mejor resultado en el Gran Canaria Arena, tuvo que jugárselo todo a una sola carta en el citado set de oro. ¿Lo ve justo?

–Es un debate que siempre está. Creo que si hubiéramos logrado otro set en Portugal nos hubiera valido esa victoria. Es difícil gestionar ese tipo de partidos en el que cada set cuenta. Es verdad que es debatible también que hayamos ganado 3-0 y ese set no cuente para nada, pero bueno es el sistema que se juega y hay que jugar con eso. Al final, la responsabilidad es nuestra totalmente.

–Ahora toca cambiar el chip para continuar compitiendo en la CEV Cup, donde el rival será el conjunto Voluntari 1905 rumano a finales de este mes de noviembre. Se acabó un sueño europeo, pero comienza otro ¿no?

–Exacto. Creo que nos ha venido bien esta derrota porque ha sido victoriosa en lo personal y para el equipo también porque hemos mostrado una versión mucho mejor que en las jornadas anteriores de la liga y que en la ida en Portugal también. Pienso que esto solo es el principio de un camino en el que podemos lograr mayores cosas incluso, aunque sea en la CEV Cup. Tenemos una oportunidad muy grande de seguir haciendo historia por Europa y, sobre todo, de seguir consolidando el equipo para poder lograr títulos o por lo menos lucharlo a nivel europeo.

–Por otro lado, en la defensa del entorchado obtenido en la pasada edición de la Liga Iberdrola, el conjunto de Santi Guerra comenzó con fuerza para erigirse como líder invicto con mueve puntos tras cuatro jornadas...

–Es verdad que hemos ganado los partidos, pero a lo mejor no ha sido de la manera más ideal por así decirlo porque al final han sido resultados de 3-2. A lo mejor nos está costando un poco más el arranque de esta liga por diferentes motivos, pero estamos trabajando en nuestro a día a día para intentar afianzarnos en la liga también, tener unas buenas sensaciones de cara a estos partidos que se nos vienen ahora y, sobre todo, intentar alcanzar el objetivo principal de ahora mismo, que es entrar en la Copa de la Reina y disputar el derbi.

–Y con la receptora cubana Sulian Matienzo (exjugadora del Emalsa) ya de vuelta con el grupo después de superar la lesión abdominal (ya estuvo contra el DSV Sant Cugat y el cuadro luso), que tiene que ser una jugadora importante para conseguir esos objetivos, ¿no?

–No cabe duda de que va a ser una jugadora muy importante para nosotros por la actitud que pone en todos los partidos y la picardía que tiene. Al final, es una jugadora que cualquiera la quiere en su equipo.

–Llega un derbi muy esperado contra el Emalsa Gran Canaria, que es séptimo clasificado con cuatro puntos. ¿Qué destaca de su rival? ¿Qué partido espera?

–El Emalsa tiene jugadoras experimentadas y un cuerpo técnico muy completo. Tienen objetivos muy altos al igual que nosotras. Espero un partido reñido y que va a ser muy bonito porque es un derbi.

–Este encuentro se jugará de nuevo en el Gran Canaria Arena este domingo (17.00 horas). ¿Cómo fue la sensación de jugar en el recinto de Siete Palmas?

–La verdad es que el Gran Canaria Arena es un lugar muy bonito para jugar, las instalaciones son espectaculares. Te sientes hasta más profesional jugando en un pabellón tan grande y con la afición tan cerca. En general, las instalaciones son espectaculares y creo que jugar ahí contra el Emalsa va a ser emocionante.

–¿Dónde cree que estarán las claves para obtener un nuevo triunfo liguero?

–Creo que trabajar en nosotros sobre todo. Es muy importante ser muy eficaces en el ataque, tener una buena distribución y ser conscientes de esos primeros contactos. Hay que apretar en el saque y mantener siempre la misma actitud pase lo que pase en el partido porque visto cómo va la liga, cualquiera se puede ir a cualquier lado. Hay que apretar desde ahí y con ganas.