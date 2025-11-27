El Guaguas y su clasificación en la Liga de Campeones: más dinero y más prestigio

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:10 Comenta Compartir

La clasificación para la fase de grupos de la Liga de Campeones, certificada de manera brillante en Bulgaria con un nuevo triunfo ante el Levski para coronar las tres eliminatorias previas necesarias, no solo supone el mayor avance a escala internacional del Guafguas desde su refundación, allá por 2020. También constituye un punto culminante el proyecto actual dentro de la estrategia de crecimiento y expansión tanto dentro como fuera de España. El premio económico que va a comportar por estar ya entre los veinte mejores del continente y en la competición de mayor prestigio, así como el impacto que lleva aparejada su inclusión con los escudos de mayor aureola de Europa aumenta más, si cabe, la trascendencia de su acceso a esta liguilla, en la que rivalizará con Perugia (Italia), Praha (República Checa) y Berlín (Alemania).

«Tenemos opciones reales de superar esta nueva fase porque los mejores segundos y hasta el tercero con mejores registros juegan una repesca. Quedar primeros puede ser más complicados, pero sí es factible la segunda vía y a ilusión no nos va a ganar nadie», sostiene Juan Ruiz, presidente de la entidad y que estuvo en Sofía presenciando en directo la nueva gesta del equipo dirigido por Sergio Miguel Camarero.

En el Guaguas imperan ahora las expectativas por tirar la puerta abajo en la Liga de Campeones, reto que va en paralelo al de mantener la hegemonía nacional con la doble corona que defiende (Superliga y Copa del Rey) además de añadir la Supercopa de España que se jugará en diciembre. La «confianza ilimitada» en una plantilla que ha conservado su eje ganador y añadió fichajes de contrastada valía permite alimentar el optimismo de cara a esta ocasión ganada a pulso, dejando por el camino a todo un Olympiacos, y que motiva como nunca a los jugadores.

A nivel institucional, con la aspiración latente de tener «un reconocimiento, por parte de las instituciones públicas que sea proporcional a los méritos y representatividad», se entiende que este éxito deportivo «debe acentuar más si cabe» lo que se entiende como «una legítima petición» de elevar el rango actual, fundamentalmente en la concesión de subvenciones y puntualidad en sus pertinentes pagos, algo que, de momento, no se ha dado con la rigurosidad debida. Y, pese a esta demanda todavía por satisfacer, el proyecto deportivo mantiene bien alto su listón y sigue garantizando emociones fuertes en el Gran Canaria Arena, donde hay certeza de que la masa social irá en aumento y más ya con la oportunidad histórica que brinda una fase de grupos al alcance únicamente de los privilegiados.