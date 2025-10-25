El Guaguas arranca la temporada regular a lo grande

Gana en el Arena al Cisneros por un contundente 3-0 para llevarse el derbi y dejar clara su hegemonía

El Club Voleibol Guaguas comenzó de manera inmejorable su andadura en la Superliga Masculina tras imponerse por 3-0 al Cisneros La Laguna en el Gran Canaria Arena, en un encuentro que acogió a unos 800 espectadores en las gradas. Sergio Miguel Camarero apostó de inicio por un sexteto que parece destinado a ser su bloque titular: Unai (líbero), Nico Bruno, Io de Amo, Osmany Juantorena, Helder Spencer y Walla Souza.

Desde los primeros compases, el conjunto amarillo impuso su ley en todas las facetas del juego. Los potentes saques de Nico Bruno, la efectividad ofensiva de Osmany Juantorena y la pegada de Walla Souza abrieron rápidamente brecha en el marcador (19-8). El Guaguas dominó con autoridad y cerró el primer set por un contundente 25-12, dejando claro quién manda en Canarias. El segundo set fue otro cantar.

Claro dominio

El Cisneros, dirigido por Miguel Rivera, reaccionó con más intensidad y acierto, aprovechando algunos errores no forzados del Guaguas para mantenerse en el intercambio de golpes (17-16). Sin embargo, los locales supieron templar los nervios en los momentos clave, con Juantorena y Souza liderando el ataque y una defensa más sólida en la red. Finalmente, los amarillos se adjudicaron también la segunda manga por 25-21, en un parcial más equilibrado.

En el tercer set, el duelo siguió parejo hasta el tramo final (18-16). Camarero aprovechó para dar minutos a Colito y Dimitrov, que respondieron con solvencia. Quienes aún no debutaron en la competición fueron Jean Pascal, Tomas Rousseaux, Almansa, Elio y Ezequiel, que aguardaron su oportunidad desde el banquillo. El Guaguas mantuvo el control del marcador y cerró el partido con otro 25-21, sellando así su primer triunfo de la temporada por la vía rápida.

Ficha técnica:

CV Guaguas: Nico Bruno (14 puntos), Ezequiel Figueroa (-), Hélder Spencer (12 puntos), Osmany Juantorena (18 puntos), Walla Souza (15 puntos), Io De Amo (1 punto), Unai Larrañaga (-), Jorge Almansa (-), Augusto Colito (-), Jean Pascal Diedhiou (-), Elio Montesdeoca (-), Martín Ramos (4 puntos) y Dobromir Dimitrov (-).

Cisneros La Laguna: Guillem Pont, Ignacio Roberts, Mateusz Frąc (12 puntos), Thomas Sleurink (6 puntos), Hugo López (6 puntos), Sergio Noda (5 puntos), Víctor Andreu (1 punto), Adrián Oliva, Benny Bernaola, Fabián Flores (3 puntos), Francisco Duque Grijalvo, Izunna Okafor (4 puntos), José Osado, Samuel Barrasa.

Parciales: 25-12, 25-21 y 25-21.