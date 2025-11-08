El CV Emalsa Gran Canaria sabe sufrir para ganar en Tenerife (2-3) Las de Juan Diego superan en el quinto parcial al Tenerife Libby's La Laguna en un duelo muy competido

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 8 de noviembre 2025, 21:45 Comenta Compartir

Victoria del Olímpico en un derbi igualado y de mucha calidad. El CV Emalsa Gran Canaria mejoró lo que venía haciendo en anteriores jornadas, sobre todo en cuánto a la toma de decisiones en puntos decisivos de los parciales, para imponerse a un Tenerife Libby's La Laguna que demostró ser un gran rival, pero que se quedó a medias en su remontada.

Las de Juan Diego se pusieron 0-2 con un voleibol muy completo en todas sus líneas, pero el Haris logró igualar y forzar un parcial decisivo donde las grancanarias volvieron a brillar para sumar un triunfo importante en la quinta jornada de la Liga Iberdrola.

Igualdad de inicio

Empezó el partido de forma muy igualada (11-11). El encuentro vivió el primer 'tiempo muerto' en el 16-18. Las jugadoras, tanto de un lado como del otro, se mostraban concentradas en el partido y con el objetivo claro: ganar un derbi, que, sobre todo a nivel sensaciones, es muy importante en este inicio de temporada.

No obstante, el partido seguía muy igualado (22-23) cuando se decidió hacer el siguiente parón del encuentro para valorar cómo se podía hacer daño al rival. El primer set cayó para el lado del Olímpico, ya que las pupilas de Juan Diego se lo llevaron por 23-25.

El segundo parcial comenzó de igual modo, muy igualado (5-5), aunque pronto las grancanarias empezaron a imponerse en el marcador (8-11). En poco tiempo, las olimpilocas lograron imponer sus normas, sobre todo haciéndose fuertes en el saque para así lograr llevarse un segundo set de manera cómoda (15-25).

Ya en el tercer set, las tinerfeñas salieron muy decididas y, sobre todo, muy eficaces en cuánto al juego, lo que les valió para distanciarse rápidamente (15-7). Con un saque al límite que hacía daño a la recepción grancanaria, las locales lograban recortan distancia llevándose el segundo parcial para sus arcas (25-13).

La igualdad volvió en el cuarto parcial. Ambos combinados se empleaban a fondo en todas sus líneas. Pero fueron las tinerfeñas las que lograron avanzar en el marcador (13-10). No obstante, las chicas del Olímpico lograron igualar los dígitos con el saque de Brown (13-13).

Aunque las de Juan Diego lucharon a lo largo de los minutos e intentaron dar su mejor versión, fueron las locales las que vencieron y, por tanto, causaron un punto de inflexión en el encuentro forzando el quinto y decisivo parcial (25-23).

Con empate en el marcador, y aún con todo por decidirse, ambos equipos se medían en la última oportunidad que tenían de llevarse el partido. Arrancó este último set a favor de las grancanarias (4-9). Sin embargo, tanto las jugadoras de Juan Diego como las de Orduna sabían que tenían la victoria al punto de nieve y quisieron ir a por todas.

Las grancanarios dieron un pasito más para imponer su juego.. y lo lograron hasta el 9-15 final que hacía justicia al juego desplegado por el Olímpico en un derbi, sin embargo, con alternativas y de gran calidad.

FICHA TÉCNICA

Tenerife Libby´s La Laguna (2): Rosalía Hnatyszn (16), Margalida Pizza (líbero), Emily Zinger (11), Jéssica Akamere (10), Guadalupe Fortuna (19), Yeisi Paola Soto (11) -inicial-, Grace Pelland (4), Carolina Camino (1), Nada Essayadi (x), Lidia Olguín (x) e Itziar López.

Entrenador: Guillermo Orduna.

CV Emalsa Gran Canaria (3): Marina Sherer (2), Belly Mañana (líbero), Saray Manzano (12), Laura Suárez (12), Petra Indrova (15), Katherine Corelli (16) -inicial-, Margaret Brown (10), Blanca Arcos y Fernanda Maida (1).

Entrenador: Juan Diego García.

Parciales: 23-25 (29 minutos); 15-25 (22 min.); 25-13 (20 min.); 25-23 (31 min.) y 9-15 (15min.).

Árbitros: Francisco Sabroso y Rafael González.

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga Iberdrola 2025-26 disputado este sábado en el CD Montañas de Taco. 321 espectadores.

Temas

Voleibol