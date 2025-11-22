El Emalsa Gran Canaria rompe su racha de triunfos

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:47 Comenta Compartir

Derrota del CV Emalsa Gran Canaria en un encuentro igualado a pesar del resultado (3-0) en el Pabellón Gran Gaby Socuéllamos. Las pupilas de Juan Diego se vieron sometidas al juego de un notable Kiele Socuéllamos que supo agarrarse a su fiel afición y su mejor versión para llevarse tres puntos de oro.

El conjunto grancanario, que dio la cara en todos los parciales, rompe así su racha de tres triunfos seguidos en una Liga Iberdrola más igualada que de costumbre.

Igualdad de inicio

Empezó el encuentro de forma muy igualada (4-4). El Kiele quiso imponerse en la cancha y amplió la ventaja en el marcador (13-8). De esta forma, el conjunto local obligó a Juan Diego a solicitar el primer 'tiempo muerto' del partido.

Tras la parada, el Emalsa Gran Canaria acortó distancias (14-13). Y el Pabellón Gran Gaby Socuéllamos fue testigo de la segunda pausa. Las amarillas aprovecharon el tirón anotador y pusieron tablas en el marcador (14-14). Pero el equipo de Socuéllamos se lucró de varios fallos en el saque de sus rivales para volver a ponerse por delante (19-17).

El tercer 'tiempo muerto' del set llegó con un Kiele lanzado a ganar el primer servicio (21-19). Tras un nuevo fallo de las visitantes en saque, el primer set cayó de lado del conjunto ciudadrealeño (25-20). Poco pudo hacer el Olímpico que se vio sometido al juego del Kiele en los puntos decisivos.

El segundo parcial comenzó con las 'olimpilocas' decididas a cambiar el rumbo del partido (1-6). Tras ajustes en el saque, el equipo grancanario se puso a ocho de su rival (2-10). Pero el Kiele resistió y volvió a parecerse al del primer set (6-10).

Con una gran movilidad en ataque, las de Chema Rodríguez buscaron igualar la balanza (9-11). Continuaron con su eficacia en cuanto al juego, lo que les valió para igualar a puntos (14-14) y coger las riendas del duelo.

La remontada siguió su curso con un pabellón metido de lleno en el partido (19-16). Pero más allá de bajar los brazos, el Emalsa se mostró más fiable en defensa dándole emoción al parcial (22-21). Sin embargo, poco pudo hacer con un Kiele con plena confianza (25-23).

El tercer set comenzó con momentos destacados para ambos equipos, pero con un Olímpico en busca de cambiar la situación (3-6). Sin embargo, la solidez de las locales volvió a imponerse en Socuéllamos (8-6).

Saray Manzano tiró de garra para poner por delante a su equipo (8-9), en un set que volvió a ser testigo de la igualdad de los dos clubes (15-15).

El Olímpico intentó con todo reducir su desventaja en la fría Ciudad Real. Juan Diego cambió de colocadora y de receptora en su sexteto en cancha, pero se volvió a topar de nuevo con un notable Kiele que volvía a adelantarse en la recta final de un tercer parcial que también terminaría llevándose de manera justa (25-22).

FICHA TÉCNICA

Kiele Socuéllamos (3): Eliana González (líbero), Valentina Galiano (3), Denia Bravo (10), Linda Costa (12), Kamani Fatu (13), Wanda Banguero (14) -inicial- y Renata Benedito (5).

Entrenador: Chema Rodríguez.

CV Emalsa Gran Canaria (0): Marina Scherer (2), Belly Mañana (líbero), Saray Manzano (13), Margaret Brown (11), Petra Indrova (8), Katherine Corelli (4) -inicial-, Laura Súarez (8), Fernanda Maida (1), Alejandra Pavón y Blanca Arcos.

Entrenador: Juan Diego García.

Parciales: 25-20 (24 minutos); 25-23 (29 min.) y 25-22 (27 min.)

Árbitros: Romero Martinez Angel y Martínez Obón Antonio.

Incidencias: Partido correspondiente a la octava jornada de la Liga Iberdrola 2025-26 disputado este sábado en el Pabellón Gran Gaby Socuéllamos. 575 espectadores.

