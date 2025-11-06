Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Formación del Cheseaux. C7
Voleibol

El Emalsa Gran Canaria ya tiene rival en la CEV Challenge Cup 2026: el VBC Cheseaux suizo

El partido de ida de los dieciseisavos de final se disputará a finales de este mes

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:49

El CV Emalsa Gran Canaria se medirá en los dieciseisavos de final de la CEV Challenge Cup 2026 al VBC Cheseaux suizo. El conjunto helvético eliminó en su ronda de clasificación -en la que el club grancanario estaba exento- al PFC Levski Sofía búlgaro.

En la ida, en su feudo, ganó por 3-0 (con parciales de 25-23, 25-14 y 25-23), y este miércoles cayó por 3-2 en feudo búlgaro, un resultado que lo clasificaba al sumar dos sets (6-25, 12-25, 25-16, 25-19 y 15-11).

A falta de confirmación oficial por parte de la organización, el partido de ida se disputará en Cheseaux el miércoles 26 de este mes de noviembre; mientras que el encuentro de vuelta se jugará el miércoles 4 de diciembre en el Gran Canaria Arena.

El VBC Cheseaux ya había avanzado una ronda de la CEV Challenge Cup en el año 2021. Por su lado, el Olímpico posee más experiencia en los torneos europeos, ya que este será su séptimo año consecutivo que dispute una competición internacional.

