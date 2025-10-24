Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Parlamento de Canarias, en directo: Pablo Rodríguez informa sobre la propuesta de AENA de subir un 6,5% las tasas aéreas
El grupo amarillo busca su primera victoria a domicilio. JAV Olímpico
Voleibol | Liga Iberdrola

El CV Emalsa Gran Canaria, a por su primer triunfo a domicilio

Tras ganar en la isla (3-0 ante Haro), el cuadro grancanario visita este sábado -16.00 horas- la guarida del Arenal Emevé

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:10

Tras debutar en el Arena con victoria (3-0 ante OCISA Haro Rioja Vóley), el CV Emalsa Gran Canaria encara su segunda salida de la presente Liga Iberdrola con el objetivo de estrenar también el casillero de triunfos a domicilio. Un objetivo que rozó en la primera jornada ante el Cajasol (3-2) y que, dos semanas después con el grupo más rodado, intentará lograr en la guarida del Arenal Emevé este sábado (16.00 horas).

Viajó al completo el grupo isleño a Lugo para visitar a un cuadro gallego muy renovado este curso, al igual que las grancanarias, y que ya demostró en la primera jornada, con su triunfo por la mínima ante el Melilla, que no será nada fácil tumbarlas en su guarida, el Pabellón Municipal de Deportes Lugo.

Llega sin embargo el grupo que entrena el madrileño Alberto Chaparro tras caer en su primera salida del curso ante el DSV Sant Cugat, en un duelo muy igualado que se decantó para el lado local por 3-1, y donde la internacional opuesta neerlandesa Anneclaire Ter Brugge destacó con 19 tantos en el bando de las gallegas.

Avisa Juan Diego García, entrenador jefe de las grancanarias, del potencial de las gallegas. «Ha fichado jugadoras con experiencia dentro de la categoría y, por lo que hemos podido ver en los vídeos, van a dar mucha guerra en su casa», afirma antes de añadir que se presenta al completo en Lugo tras una semana sin contratiempos físicos más allá de las cargas normales del día a día.

