CANARIAS7 sortea 25 entradas dobles para el partido entre el CV Guaguas y el MÁV Foxconn

El partido de vuelta de primera ronda de la fase previa de la CEV Champions League 2025-2026 se celebrará el jueves 30 de octubre a las 19.00 horas en el Gran Canaria Arena

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 27 de octubre 2025, 19:50

CANARIAS7 sortea 25 entradas dobles para asistir al enfrentamiento entre el CV Guaguas y el MÁV Foxconn en el partido de vuelta de primera ronda ... de la fase previa de la CEV Champions League 2025-2026 que se celebrará el jueves 30 de octubre a las 19.00 horas en el Gran Canaria Arena.

