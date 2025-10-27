CANARIAS7 sortea 25 entradas dobles para el partido entre el CV Guaguas y el MÁV Foxconn
El partido de vuelta de primera ronda de la fase previa de la CEV Champions League 2025-2026 se celebrará el jueves 30 de octubre a las 19.00 horas en el Gran Canaria Arena
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 27 de octubre 2025, 19:50
CANARIAS7 sortea 25 entradas dobles para asistir al enfrentamiento entre el CV Guaguas y el MÁV Foxconn en el partido de vuelta de primera ronda ... de la fase previa de la CEV Champions League 2025-2026 que se celebrará el jueves 30 de octubre a las 19.00 horas en el Gran Canaria Arena.
El sorteo estará activo desde este lunes 27 y hasta el jueves 30 de octubre las 11.00 horas. El mismo jueves 30 de octubre se comunicarán los ganadores por correo electrónico y con otro artículo en la web del periódico.
Para participar en el sorteo hay que estar registrado en CANARIAS7 y aportar los siguientes datos: nombre y apellidos, correo electrónico y número de teléfono.
