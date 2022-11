El CID vivirá un domingo de espectáculo con un duelo en la cúspide de la Superliga Masculina

Los amarillos llegarán invictos a esta cita dejando unas sensaciones magnificas, como primer clasificado y con muchas ganas de vibrar junto a su afición en un choque vital.

Un domingo de emociones. El CV Guaguas vuelve al Centro Insular de los Deportes con la intención de seguir mandando en la Superliga Masculina de Voleibol en solitario. Los amarillos están en un gran estado de forma, demostrando que son un claro candidato a los títulos y haciendo alarde de una plantilla bastante profunda que ya está muy conjuntada. En ese sentido, el juego desplegado por los hombres de Sergio Camarero está siendo una delicia.

No obstante, este domingo visita la isla un Barça Voleibol dispuesto a empatar a puntos en la clasificación con los grancanarios y que marcha segundo. El Barça Voleibol ha empezado la temporada con muy buenas sensaciones y a un ritmo trepidante. Pese a ser un recién ascendido, el cuadro culé no está notando para nada el cambio de categoría y se ha puesto las pilas en este inicio al colocarse segundo en la tabla clasificatoria. De ese modo, este domingo a partir de las 12:00 horas luchará contra el Guaguas para intentar igualarles en puntos y así seguir cimentando su fantástico comienzo de curso.

Para ellos, ganar en el CID sería un golpe sobre la mesa y una declaración de intenciones en esta Superliga. Con todos esos ingredientes, este domingo se va a vivir un espectacular duelo que tiene como principal aliciente ese duelo entre primer y segundo clasificado. El partido podrá seguirse a través de las cámaras de Televisión Canaria, que retransmitirán para el archipiélago uno de los mejores partidos de voleibol que se pueden ver en España ahora mismo.

Miguel de Amo: «En los entrenos se ve una competitividad increíble» «Ha sido un inicio de temporada muy bueno. Nos hemos cruzado con equipos muy fuertes tanto en la Superliga como en la competición europea«.

«Es cierto que en la Superliga las cosas nos han ido muy bien, hemos ganado los cinco partidos que hemos jugado, hemos estado muy compactos y en los entrenamientos se ve una competitividad increíble. Trabajamos a tope y es muy importante a la larga porque, aunque casi siempre juguemos los mismos, todos tendrán la oportunidad de sumar». «Desde fuera se ve que somos una piña y esa es la realidad. Somos un grupo muy unido y dentro del propio vestuario no hay subgrupos. Siempre estamos juntos y la verdad es que estamos bromeando constantemente. La clave está en el grupo y en el día a día. Tanto nivel durante toda la semana se plasma en la pista cada fin de semana. Estamos consiguiendo jugar a gran nivel».

«Yo me estoy encontrando realmente bien. Se nota mucho la conexión que tengo con los compañeros en pista. Tenemos mucha confianza entre nosotros. Me he adaptado muy bien, pero todavía quedan muchas cosas por mejorar. Yo soy un poco el nexo de unión en la cancha entre los compañeros por mi rol de colocador y me estoy beneficiando mucho del buen ambiente que tenemos dentro del equipo». «A la afición les pedimos que vengan a animarnos. Necesitamos seguir teniendo esa tensión y esa agresividad porque va a ser muy importante. La gente lo está disfrutando«.