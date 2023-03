El Unión Gáldar y el Maninidra calibran sus fuerzas para la Copa en Segunda

La primea jornada de la Copa Fundación de La Caja de Canarias en Segunda categoría tiene este viernes a las 21:00 horas, un choque con dos equipos que, en cuanto a luchadores tienen trayectorias diferentes, como son el Unión Gáldar y el Maninidra, que medirán sus fuerzas en el municipal norteño.

Los locales pierden a su segundo hombre, el destacado B lanzaroteño David Medina que por motivos laborales nos indicaba el presidente del club Rayco Ramírez abandona el equipo. « Estamos trabajando para intentar reforzar al equipo tras esta baja«, comentaba el presidente a este periódico.

El club tiene de baja de larga duración a su capitán y DC, Fran Moreno, pero ha fichado a Jorge Quintero, única incorporación y fue al final de la liga.

Por su parte los de Ingenio, tras una liga desastrosa por las numerosas lesiones que han tenido, quieren tomarse la revancha y han fichado hasta cuatro luchadores de calidad, como son el destacado C, Fran Rodríguez del Toro que suple a su hermano Manuel Ángel, baja de larga duración, y que procede del Roque Nublo, así como Carlos Morales y Miguel Ángel Betancor, los tres canteranos de los de Ingenio.

Además, incorporan al bregador del Castillo, Chus García, contando con toda la plantilla es uno de los equipos a batir y favoritos, si no hay más lesiones, al título. Desde la directiva del club, su secretario, Tenesor Pérez nos comentaba que « vamos a ver si no pasa nada como en la liga donde teníamos puestas muchas ilusiones, pero las numerosas lesiones de hombres importantes nos hicieron quedar sin posibilidades«.

Sobre su favoritismo con estos nuevos fichajes, dijo que « hasta que no hagamos el punto doce, no me creo favorito con nadie«.

El CL Tinamar de San Mateo, con el equipo para la Copa. / pedro reyes

El Almogarén y el Vecinos Unidos en Tercera

La tercera jornada de la Copa Fundación la Caja de Canarias de Tercera categoría, ofrece este vienes a las 21:00 horas los choques que aclararán las posiciones y quienes serán los máximos favoritos para lograr las cuatro primeras plazas que clasifican para semifinales.

El líder, Almogarén Queso Flor de Valsequillo, debe seguir su paseo militar en esta categoría, recibiendo a los Guanches, que además no tienen destacados. Servirá para que el mandador Ayose Ramírez, siga dando minutos a menos habituales, aunque los destacados al no luchar, están perdiendo ritmo de competición para la liga regional.

El Vecinos Unidos Agua de Firgas, el otro invicto, se mide al Unión Doctoral donde son ligeramente favoritos, pero veremos que hace el dúo visitante, su DC Jonay Placeres y Adasat Florido frente a los DC locales, Jonay Suárez y Alberto Gonzáles, que, a sus 47 años, está en su tercera juventud.

En el último encuentro, el Tinamar se enfrenta al Unión Sardina SPAR Gran Canaria con idea de seguir en la tercera plaza con sus dos destacados, pero los de Fran Ramos, aunque no tienen, fue el equipo revelación de la liga y puede dar un susto.

Máximos tumbadores

Los luchadores Adasat Florido y el DC, Jonay Placeres, ambos del Unión Doctoral, lideran la clasificación de máximos tumbadores de la Copa en Tercera, con 7 puntos, cada uno. El DC del Vecinos Unidos Agua de Firgas, Alberto González es tercero con seis puntos y el juvenil Pablo Guillén, de los Guanches Arumarmol, es cuarto con cinco derribados, al igual que el presidente luchador del Tinamar, Zenón Fernández, siendo este el TOP 5 de la tabla.