El Unión Agüimes mantiene el liderato a costa del Maninidra

El Unión Agüimes sigue con pie firme liderando la clasificación al vencer al Maninidra. Los de Ingenio no contaron con sus destacados Carmelo Rodríguez del Toro ni Yeray Mayor y los locales con Rafa Santiago. El choque fue igualado hasta el 5-5, pero después se despegaron los lagarteros 10-6, con los puntos de Akaimo Moreno, Mahy Monzón y Jonay Roque.

A pesar de esto, como casi siempre, tuvo que ser el primer hombre de los de Fernandín, Ismael Déniz quien decidiera la luchada, dándole la primera a Gabriel Rivero en el 11-8 y dejando así visto para sentencia el encuentro y después las dos consecutivas a Tomas del Toro y lograr tres puntos para seguir en lo mas alto de la tabla, liderato que pueden perder la próxima semana, donde descansan, y tienen peor average que el Santa Rita Soldadura José Caldera. Si estos ganan, serán los nuevos líderes.

Por su parte, el Castro Morales sigue tercero al vencer al Ramón Jiménez, 8-12, que sigue sin poder contar con su destacado A, Rayco Santiago. El encuentro solo fue igualado en las primeras sillas, 5-5, pero entre Abián Amador y Jaime Rivero dejaron el 7-9, y donde éste último se separaba con Fernando Godoy quedando fuera ambos destacados. Con 8-11, en el duelo de destacados B, el visitante Fran Cazorla le daba las dos a Víctor González, dejando el marcador definitivo.

El Castillo vuelve a la senda del triunfo y corta la progresión del Roque Nublo al que derrotaba 12-11 gracias a su destacado A, Alexander Moreno, que casi de manera consecutiva dejaba fuera a cuatro rivales; Raúl Mayor en el 9-10; José Antonio Santana en el 10,11; Fredy Segovia en el 11-11 y finalmente le daba la victoria a su equipo al conseguir también las dos ante Arasahi Tejera.

La clasificación es: Unión Agüimes, 21 puntos; Santa Rita, 18 puntos; Castro Morales, 15 puntos; Unión Gáldar, 12 puntos; Guanarteme y Castillo, 9 puntos; Roque Nublo, 6 puntos; Maninidra y Ramón Jiménez, 3 puntos.

Almogarén sigue invicto

En tercera categoría, el Almogarén Queso Flor Valsequillo, el gran favorito, sigue haciendo su particular paseo por esta categoría. Enesta ocasión, derrotaba al Unión Sardina SPAR Gran Canaria, uno de los perseguidores, por 12-5. Un choque que no tuvo mucha historia por la superioridad de los locales, ante un equipo sin destacados y que está siendo la revelación. Los de Ayose Ramírez no tuvieron que poner en liza a sus destacados y entre Cristo López, Heli Fleitas y Joseba Landaeta, les bastó.

En el otro choque, el Adargoma se coloca segundo al imponerse a los Guanches por 12-9 en una luchada que llegó a estar 8-1, aunque Hautacuperche Cairós y Kristofer Santana apretaron el marcador y tuvo que ser el destacado C, Alberto González quien los quitara de brega.

La clasificación es: Almogarén, 21 puntos; Adargoma, 15 puntos, Unión Doctoral y Unión sardina 12 puntos; Vecinos Unidos 9 puntos; Los Guanches, 3 puntos y Tinamar 0 puntos.