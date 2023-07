Unai Larrañaga: «Sé que pertenezco a un club en el que no hay excusas»

En el Guaguas pluscuamperfecto, campeón triunfal e incontestable de la última Superliga, contando todas las jornadas del calendario regular por victorias y anclado en la excelencia, el propósito de mejorar lo que ya había supone un desafío total. Pero tanto Juan Ruiz como Sergio Miguel Camarero, incansables en su propósito de seguir lustrando el escudo, estimaron que era posible añadir matices que terminaran por redondear la plantilla y, dentro del capítulo de novedades estelares, asoma el líbero gallego Unai Larrañaga (Dumbría, 2000), ahora en fase de preparación para el Europeo de septiembre en Bulgaria en su condición de internacional absoluto. Realidad reluciente pese a su juventud, su llegada es una apuesta segura a la luz de su regularidad, rendimiento y proyección.

-¿Qué sintió cuando el Guaguas le llamó para unirlo a su causa?

-Es un club de una reputación enorme, que cada año sale a competir por todo, a tratar de ganar cada partido. Realmente no me resultó difícil decidirme porque hablamos del mejor equipo de España y que te garantiza estar en un proyecto importante, de los que nos gustan a los jugadores.

-Estaban condenados a entenderse...

-Así es y en el buen sentido. Fue algo muy especial sentir el interés del Guaguas. Cuando te llama el Guaguas sabes que es un desafío que tienes que aceptar como sea. Reconozco que no esperaba que me llegara tan pronto esta oportunidad. Es verdad que llevo rindiendo a buen nivel varios años y que estar en la selección española siempre te da un valor especial. Pero me veía en el Guaguas en una o dos temporadas más.

-¿Qué va a aportar Unai Larrañaga?

-Soy un jugador muy tranquilo pero, a la vez, apasionado. En la pista lo doy todo y, en mi faceta defensiva, trato de poner al servicio de los compañeros lo mejor de mí. Me gusta competir, ganar, afrontar cada partido al máximo.

-Su manera de vivir el voleibol concuerda plenamente con el espíritu ganador del Guaguas...

-Sé que ya pertenezco a un club en el que no hay excusas. Eso me gusta y me motiva.

-Pero desde que se pierda un partido en la Superliga se empeorará lo del año pasado...

-Lo que se hizo la temporada pasada fue impresionante y muy complicado de repetir, pero se está armando una gran plantilla y vamos a ir a por todas, tanto en la Superliga como en Europa. La exigencia será buena para todos. Ser ambiciosos es el mejor camino para lograr los objetivos.

-En su verano, primero hay una parada de nivel en Bulgaria antes del aterrizar en el CID. ¿Cómo encaja un verano sin tregua?

-En un mes ya nos concentramos con la selección y nos espera un reto muy bonito. Y luego, a empezar con el Guaguas. Voy paso a paso. Estoy entrenando en casa mientras estoy en Galicia y tratando de recargar al máximo las pilas porque vienen cosas importantes. Ojalá que todo salga bien.