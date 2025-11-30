Trofeo Manuel Campos 'Copa de Gran Canaria', un clásico del Judo en Gran Canaria

Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El tatami de la Ciudad Deportiva de Gran Canaria amaneció este domingo envuelto en un profundo respeto. Antes de que los primeros combates dieran comienzo, los 150 judocas infantiles y cadetes reunidos en Martín Freire guardaron un minuto de silencio en memoria de Zenón Sánchez, jefe de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria y judoca del Gimnasio Las Palmas, recientemente fallecido. Su recuerdo acompañó la jornada como un homenaje silencioso a quienes encontraron en el judo un camino de disciplina, humildad y carácter.

