Trofeo Manuel Campos 'Copa de Gran Canaria', un clásico del Judo en Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria
Domingo, 30 de noviembre 2025, 21:10
El tatami de la Ciudad Deportiva de Gran Canaria amaneció este domingo envuelto en un profundo respeto. Antes de que los primeros combates dieran comienzo, los 150 judocas infantiles y cadetes reunidos en Martín Freire guardaron un minuto de silencio en memoria de Zenón Sánchez, jefe de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria y judoca del Gimnasio Las Palmas, recientemente fallecido. Su recuerdo acompañó la jornada como un homenaje silencioso a quienes encontraron en el judo un camino de disciplina, humildad y carácter.
Publicidad
- 1 El fútbol, la trampa que usó Kenneth, el presunto depredador sexual
- 2 Dónde saborear Gran Canaria, según la empresaria Pilar López
- 3 Mininos asesinos en los espacios naturales de Gran Canaria
- 4 El Cabildo inicia un proceso de desahucio de okupas en las naves de Los Corralillos
- 5 Los autónomos salen a la calle: «No tenemos ni el lujo de ponernos enfermos»
- 6 Quién es quién en Canarias 2025
- 7 El espectáculo deportivo del pickleball finaliza en Las Palmas de Gran Canaria
- 8 Cuatro fallecidos en un cayuco que se quedó sin agua ni comida a 30 km al sur de El Hierro
- 9 Críticas a la feria navideña: «Si sale un vagón disparado, me entra por la ventana»
- 10 El alcalde de Santa Brígida cesa al edil de Obras tras una denuncia del PP por una venta de material municipal
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad