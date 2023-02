El Trofeo Alfredo Martín ya está listo

Caballero gana el recurso y tiene 10 días para tomar posesión de la Federación

La situación de la Federación Canaria de Lucha parece que comienza a aclararse, pues la Junta Canaria de Garantías Electorales del Deporte le ha dado la razón a Jose Antonio Caballero presidente de la Gestora, y le da diez días para tomar posesión.

Este medio se hizo eco los pasados meses de agosto y septiembre que Caballero, única candidatura presentada, debía tomar posesión el pasado 20 de agosto, pero por diferentes problemas, en especial que faltaban varios de los miembros de la Junta de Gobierno por estar de viaje, no lo hizo y solicitó que le permitieran realizarla unos días más tardes de esa fecha. La Junta Electoral Central se lo denegó por lo que solo quedaba convocar elecciones.

En la resolución de dieciséis páginas lo más relevante que dice es que «se concluye que la Junta Electoral Central carecía de competencias para declarar la pérdida de condición de la Junta de Gobierno Regional Electa» por lo que se estima el recurso del presidente de la Gestora.

Consultado por este periódico, Caballero se reunirá estos días con su equipo para decidir que hacer ahora ya que queda poco tiempo para las nuevas elecciones y estudiarán si recompensa tomar o no posesión en estas fechas, por lo que habría que convocar nuevas elecciones para solo unos meses, en caso que ahora no acepten por el tiempo transcurrido y que hay ya varios directivos que han tomado otros caminos y no están disponibles. En unos días se sabrá si toma posesión como presidente o hay que convocar elecciones.