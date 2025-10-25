Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen del partido de este sábado en el San Román. Molina Sport

Triunfo de calidad del Molina Sport

Hockey en línea ·

Supera por 8-5 al Valladolid, su verdugo en la Supercopa

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 25 de octubre 2025, 22:00

Comenta

Partido durísimo el vivido sobre la pista del García San Román para un Molina Sport que no necesitaba ni un minuto para inaugurar el marcador con una jugada iniciada por Jan Andrysek que el jefe, Kevin Mooney se encargaba de enviar al fondo de la red (1-0).

El gol cogía por sorpresa a los pucelanos que veían como los grancanarios triplicaban su renta sin tiempo para asentarse sobre la pista merced a dos nuevos goles de Jan Andrysek y del capitán Pawel Zasadny (3-0).

El marcador empujaba al CPLV a ser algo más agresivo en defensa y en ataque. La fórmula tradicional de los pucelanos les servía para igualar la contienda en un abrir y cerrar de ojos para llegar al ecuador con un 3-3 en el electrónico, tras materializar Gabriel Fernández por partida doble y Daniel Liventseva, los tres tantos.

El regreso de los vestuarios venía marcado por una nueva salida en tromba de los grancanarios que exhibían su pegada con tres nuevos tantos, dos de ellos de Mooney y el tercero de Andrysek, que volvían a poner el duelo cuesta arriba para los visitantes (6-3).

El CPLV encajaba el golpe y se mantenía fiel a su estilo agresivo sobre la pista, lo que le servía para recortar diferencias a 12 minuto para el final con un nuevo tanto de Nicolás Diez (6-4).

Desenlace

Mario Diez asistía a Kevin Mooney para darle algo de tranquilidad a los grancanarios a falta de poco menos de seis minutos para el final del partido, anotando el séptimo tanto isleño (7-4).

Mario Diez intercambia un gol con sus ex que encontraban en Arturo Contreras el hombre encargado en cerrar el marcador final con un 8-5 que reflejaba el espectáculo vivido sobre la pista.

