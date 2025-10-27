El ITF M15 Las Palmas de Gran Canaria contará con tenistas de treinta países

En las instalaciones del Gran Canaria Tennis Center, del 10 al 16 de noviembre y con importantes premios

Si el pasado mes de julio fue el turno del torneo femenino, algo más de tres meses después el Gran Canaria Tenis & Pádel Center se vuelve a engalanar para acoger la presentación del ITF M15 Las Palmas de Gran Canaria, que se disputará del 10 al 16 de noviembre, en las instalaciones del club capitalino.

La versión masculina de uno de los mejores torneos del panorama internacional, valedero para el ránking WTA, contará con la participación de cerca de casi cien raquetas de más de treinta países del mundo:España, Francia, Suiza, Austria, Italia, Holanda, Alemania, Dinamarca, Lituania, Gran Bretaña, Rumanía, Bélgica, Eslovaquia, Turquía, Finlandia, Grecia, República Checa, Eslovenia, Holanda, Suecia, Ucrania, Marruecos, Corea, Japón, China, Mé-xico, Canadá, Colombia, Ghana y EEUU.

Las jóvenes promesas derrocharán talento, esfuerzo y competitividad para conquistar un torneo que alzará el telón con la fase pre-previa, una previa posterior y el decisivo cuadro final hasta las finales del domingo, 16 de noviembre.

Gran Canaria será, de nuevo, el escaparate perfecto para disfrutar de brillantes tenistas de categoría absoluta, entre los que destaca la tradicional armada canaria formada por una treintena de raquetas que aspiran a llegar a la ronda final.

