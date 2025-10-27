Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Susan Sananes, Candela Garrido, Jorge Cámara y Alfonso Pérez, durante la presentación. Maran Marketing

El ITF M15 Las Palmas de Gran Canaria contará con tenistas de treinta países

Tenis ·

En las instalaciones del Gran Canaria Tennis Center, del 10 al 16 de noviembre y con importantes premios

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 27 de octubre 2025, 19:57

Comenta

Si el pasado mes de julio fue el turno del torneo femenino, algo más de tres meses después el Gran Canaria Tenis & Pádel Center se vuelve a engalanar para acoger la presentación del ITF M15 Las Palmas de Gran Canaria, que se disputará del 10 al 16 de noviembre, en las instalaciones del club capitalino.

La versión masculina de uno de los mejores torneos del panorama internacional, valedero para el ránking WTA, contará con la participación de cerca de casi cien raquetas de más de treinta países del mundo:España, Francia, Suiza, Austria, Italia, Holanda, Alemania, Dinamarca, Lituania, Gran Bretaña, Rumanía, Bélgica, Eslovaquia, Turquía, Finlandia, Grecia, República Checa, Eslovenia, Holanda, Suecia, Ucrania, Marruecos, Corea, Japón, China, Mé-xico, Canadá, Colombia, Ghana y EEUU.

Las jóvenes promesas derrocharán talento, esfuerzo y competitividad para conquistar un torneo que alzará el telón con la fase pre-previa, una previa posterior y el decisivo cuadro final hasta las finales del domingo, 16 de noviembre.

Gran Canaria será, de nuevo, el escaparate perfecto para disfrutar de brillantes tenistas de categoría absoluta, entre los que destaca la tradicional armada canaria formada por una treintena de raquetas que aspiran a llegar a la ronda final.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet lanza una advertencia a Canarias por lo que llega a dos de las islas: «Muy fuertes»
  2. 2 Abascal, recibido con gritos de «presidente, presidente» en el Círculo Mercantil
  3. 3 Muere Juan Jesús Doreste Aguilar, responsable del departamento de Formación de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
  4. 4 «No hay funcionarios porque no se cubren las bajas, no porque estén en teletrabajo»
  5. 5 Evacuan a un bebé en estado crítico en un vuelo urgente desde Gran Canaria a Tenerife
  6. 6

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  7. 7 La viñeta de Morgan de este lunes 27 de octubre
  8. 8 Anticorrupción ve «inexplicable» la «falta de control» del Gobierno sobre Fundación Siglo XXI
  9. 9 Condena máxima a un cazador por maltratar a sus nueve perros en Gran Canaria
  10. 10 Rescatan a dos hombres y a un niño que cayeron al mar en la playa del Vagabundo, en Guía

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El ITF M15 Las Palmas de Gran Canaria contará con tenistas de treinta países

El ITF M15 Las Palmas de Gran Canaria contará con tenistas de treinta países