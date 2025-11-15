El español Alejandro Juan Mañó y el venezolano Ignacio Parisca protagonizarán la final del ITF M15

El título en dobles fue para la dupla Ignacio Parisca/Lucca Helguera en una final irrepetible (6-3, 6-7 y 11-9)

Después de más de una semana de intensa competición, el ITF M15 Las Palmas de Gran Canaria ya tiene a sus flamantes finalistas en la figura del español Alejandro Juan Mañó y el venezolano Ignacio Parisca Romera.

En el duelo hispano de semis, el valenciano Juan Mañó (8) fue muy superior al mallorquín Xavi Palomar al que ganó por la vía rápida en dos sets y practicando un tenis de altos vuelos (6-0 y 6-2).

Por su parte, el jugador caraqueño Parisca Romera (7) tumbó al segiundo cabeza de serie, el italiano Juan Cruz Martín Manzano, en una exhibición de tenis de alta escuela para colarse de manera brillante en la jornada decisiva (6-1 y 6-2).

La final, que se celebrará este domingo, a partir de las 10:30 horas, en las pistas del club de Tamaraceite, la disputarán los dos jugadores que mejor tenis han practicado y los que se han mostrado más regulares. En el caso del venezolano el mérito es doble, toda vez que se proclamó campeón de dobles en la final celebrada en la jornada de este sábado y podría conquistar un doblete impensable antes de empezar el torneo.

Parisca protagoniza un torneo antológico

El tenista caribeño está siendo la gran sensación de la competición, no solo por su presencia en la final, sino por el triunfo en la categoría de dobles: junto al español Lucca Helguera Casado se impuso a la pareja italiana integrada por Bosio y Manzano en un partido de infarto resuelto en un larguísimo tercer set (6-3; 6-7 y 11-9).

Previamente, la dupla transalpina elimino a la pareja canaria Noah López/Saúl Pacheco en dos mangas (6-2 y 6-2). A pesar de la derrota, el lanzaroteño y el tinerfeño se despiden del ITF con un gran sabor de boca, después de acariciar la gran final en la exigente competición por parejas.

Enorme nivel

El Gran Canaria Tennis and Pádel Center está acogiendo un evento repleto de calidad, talento, esfuerzo y compañerismo, valores inherentes al deporte de la raqueta. Con la participación de casi cien deportistas de más de treinta países de los cinco continentes, los aficionados están disfrutando de un torneo intenso y atractivo en el que el tenis canario ha puesto en valor su calidad y proyección de futuro con la meritoria clasificación del grancanario Roberto Pérez Socas para los octavos de final y la presencia en las semifinales de dobles de Noah López y Saúl Pacheco, como resultados más relevantes.

Organización y patrocinios

El I ITF M15 Las Palmas de Gran Canaria está organizado por el CD Costa Arenas con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes, y cuenta con la colaboración de la Federación Canaria de tenis y de las marcas privadas Hidramar Group, Aguas de Teror, MotorArisa y Wilson.