Un sorprendente Pablo Llamas ya está en semifinales

Dos españoles y todo un top-100 mundial entre los semifinalistas del ATP eó Hotels Maspalomas Challenger 202., Se trata de la joven promesa Pablo Llamas, el catalán Oriol Roca y el serbio Dujan Lajovic, cabeza de serie del torneo. El cuarto semifinalista es el jugador canadiense Steven Diez.

Espectáculo y tenis al más alto nivel es el que se ha vivido este viernes en la pista central del Club Conde Jackson Maspalomas con el encuentro de cuatros que ha enfrentado a la joven promesa Pablo Llamas, que participa en el torneo con una wild card de la organización y el italiano Lorenzo Giustino. El jerezano arrancaba ganando el encuentro en un set en el que su rival lo dio todo y que terminó anotándose por 6/4. Máxima expectación y gradas llenas para presenciar el segundo set en el que ambos estuvieron muy igualados y que se decidía en el tie break a favor del español. El resultado final, 6/4 7/6(7).

Dos horas y media de encuentro ha necesitado el canadiense Steven Diez para vencer al italiano Gian Marco Moroni, una de las grandes sorpresas del torneo, que llegaba a cuartos de final desde el cuadro previo y que no se lo ha puesto fácil a Diez. Victoria para el jugador de Canadá por 6/2 1/6 6/4.

El número 1 del torneo, el serbio Dusan Lajovic y el barcelonés Oriol Roca son los otros dos semifinalistas del torneo por la no comparecencia de sus rivales.

Por otro lado, el ATP eó Hotels Maspalomas Challenger 2022 tiene desde este viernes a sus finalistas en categoría dobles, con representación española: las parejas formadas por los estadounidenses Evan King y Reese Stalder y el barcelonés Sergio Martos junto a su pareja, el italiano Marco Bortolotti.

En pista central, partido de infarto entre Sergio Martos y Marco Bortolotti contra el finlandés Patrick Niklas-Salminen y el holandés Bart Stevens. Los primeros parecían más centrados y certeros al inicio del encuentro anotando los primeros juegos, aunque el primer set se iba a tie break, con la victoria de Martos y Bortolotti. Sus oponentes no daban el encuentro por sentenciado y respondían anotándose el segundo set. Con un resultado final de 7/6(4) 4/6 10/4, Martos y Bortolotti se plantaban en la gran final de dobles.

Muy emocionante la otra semifinal jugada en la que los favoritos del torneo, los hermanos Sabanov, han caído frente a la pareja de estadounidenses, Evan King y Reese Stalder, en un partido igualadísimo en el que los dos sets se han solventado en el tie break, 7/6(7) 7/6(4) a favor de los americanos.

Pablo Llamas, imparable, se juega el pase a la final contra el favorito

Las pistas del Club Conde Jackson Maspalomas son testigo estos días del enorme potencial de un tenista que ya está dando mucho de qué hablar. Se trata del jugador natural de Jerez de la Frontera Pablo Llamas. Llamas cogió una raqueta por primera vez a los tres años y a los siete ya competía. A partir de ahí ha sido varias veces Campeón de Andalucía, la primera con sólo 10 años, con 16 se estrenaba en Wimbledon y en 2018 se convertía en campeón del Mundo en la Copa Davis Junior con la Selección Nacional.

Este viernes ha mantenido en vilo al numeroso público que se congregaba a disfrutar de su tenis en la pista central del club. «Sabía que iba a ser un partido súper duro», aseguraba Llamas nada más terminar el encuentro, «sabía que tenía que sacar todas mis mañas y he planteado el partido desde el principio a fin como yo he querido». El jugador ha tenido frente a él a un digno rival que tampoco tenía intención de ponerle las cosas fáciles, «tiene muy buena derecha, muy buen saque,» alababa el jerezano, «ha tenido bola de set, otra derecha muy buena… al mínimo despiste me podría haber ido a la calle.»

Pero no ha sido así, y mañana sábado se verá las caras en semifinales contra el favorito del torneo, el serbio Dusan Lajovic. « Voy a comérmelo, no voy a bajar los brazos en ningún momento, yo no tengo nada que perder y si me tiene que ganar, que me gane merecidamente», vaticina Llamas.

Este sábado se disputarán las dos semifinales del ATP eó Hotels Maspalomas Challenger 2022 que enfrentarán al jerezano Pablo Llamas y el cabeza de serie Dusan Lajovic y al barcelonés Oriol Roca contra el canadiense Steven Diez. Será a partir de las 10:00 horas en la pista central del Club Conde Jackson Maspalomas. Ambos encuentros se retransmitirán en directo por Eurosport. A continuación, tendrá lugar la final de dobles.

