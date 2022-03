Sobre el trato poco ético e irrespetuoso del Tamanca

Me gustaría comentar lo que ha pasado esta temporada que he fichado en el Club de Lucha Tamanca y el por qué ha terminado para mí la competición de manera prematura y no de mutuo acuerdo como se ha dicho. Después de casi 20 años luchando fuera, ficho en el Club de Lucha Tamanca para, así, tener la oportunidad de volver a luchar en mi isla de La Palma.

Este equipo me incorpora a sabiendas de que me encuentro muy por debajo de mi peso y que no puedo subirlo hasta que no se convoquen las pruebas y me presente a la oposición que me estoy preparando, siendo conscientes de la complicación que sería luchar en mi categoría con tan poco peso. Pero llegamos al acuerdo de que, una vez me presente a las pruebas, volvería al peso adecuado para luchar.

Tras empezar la competición, a pesar de que las luchas no salieron bien para el equipo, yo ponía todo mi empeño y dedicación en los entrenos y en las luchadas, como he hecho durante toda mi trayectoria. Llegando incluso a luchar con un esguince de tobillo tras la lucha con el Tedote, y un desgarre fibrilar del bíceps derecho, lesiones que me he tenido que costear yo mismo, ya que desde el club me solicitan que haga un esfuerzo para agarrar y salir a luchar.

Una vez empezada la temporada, solicito al que en ese momento era presidente del club, Roberto Rodríguez, el permiso para poner la publicidad de mi sponsor en mi camisa de brega. Y tras la autorización de este último, incorporo dicha publicidad en mi ropa. Desgraciadamente, como ya todos saben, Roberto fallece repentinamente y, tras la celebración de la siguiente luchada, recibo una llamada del entrenador el equipo y otra del concejal de Deportes de El Paso, Daniel Martín, reprochándome el motivo por el que he puesto esta publicidad.

Discrepancias

Desconfiando el club de mi palabra y de mi acuerdo con Roberto, me solicitan que retire la publicidad, haciendo firmar a todo el equipo a posteriori una cuerdo por el que los luchadores se les prohibía la publicidad individual en las ropas de brega. Sin entrar a discusión y haciendo uso de la profesionalidad y el compromiso que siempre me han caracterizado, retiro dicha publicidad tal y como me solicita el club.

El día 1 de marzo, recibo un mensaje del concejal de Deportes de El Paso, Daniel Martín Martín, citándome para ese jueves reunirme con él. Cuando acudo a la reunión, en la que no se encontraba ningún miembro del club, éste me comunica que, el equipo quiere fichar a otro puntal debido a que mis luchas no estaban saliendo como esperaban, y sabían que Álvaro Déniz y Oliver Gil podrían estar disponibles. A continuación, me propone que si el equipo ficha a otro puntal hasta que yo recupere mi peso, y una vez en mi peso, vuelva al equipo a terminar la temporada.

Tengo que decir, que durante todos mis años de trayectoria en la lucha canaria, nunca me había encontrado en esta situación en la que se infravalore tanto al deportista como al resto del equipo.

Le expliqué al concejal de Deportes que hacer eso estaba muy lejos de lo correcto, puesto que si un equipo da su palabra con un luchador, esta se debe cumplir, no se puede hacer una ficha para cuando te convenga y, cuando no, echarlo, como me estaban haciendo a mí. Y que, además a los que más perjudicaría esto sería al resto del equipo.

De igual forma, el concejal me pide mi palabra para fichar con ellos el próximo año si he subido, mínimo a los 110 kilos por la misma ficha. Como era de esperar, le comento que de aquí al próximo año no se sabe lo que pasará aún y que me tendría que sentar a negociar mi ficha.

A raíz de esto, me informa de que ya algunos de mis compañeros sabían que iba a tener esta reunión conmigo y que ya están buscando otro puntal. Por lo que me indica que en el entrenamiento de ese mismo día se le comunicaría a todo el equipo que el club ya no tendría vinculación conmigo. Sin embargo, horas más tarde, recibo un mensaje de este mismo concejal, Daniel Martín, pidiéndome que no comente nada al equipo y que luche la siguiente lucha, que es la de Tazacorte.

Yo accedo a luchar, porque no me parece correcto dejar a mis compañeros solos a dos días de la luchada y es que, el apoyo entre compañeros es uno de los pilares más importantes de nuestro deporte.

Sorpresa que me llevo, cuando tras terminar la lucha con el Tazacorte, el concejal de Deportes, Daniel Martín, se presenta en el vestuario donde nos encontrábamos todo el equipo, el entrenador y el presidente del club, me dice que va a informarle a mis compañeros que termina mi vinculación con el Club de Lucha Tamanca y hablando únicamente este concejal y yo, sin intervenir ningún otro miembro del club. No era ni el lugar ni el momento, pero cuando claramente alguien no respeta ni entiende los valores de nuestro deporte, pierdes tiempo en explicarle la forma correcta de hacer las cosas. Y así, sin aún llegar a mi casa, el Tamanca se encarga de hacerlo público en las redes sociales.

Lo peor de esta mala gestión y este trato vergonzoso es que a día de hoy aún no he recibido ni un mensaje ni una explicación por parte de ningún miembro de la directiva del club ni del entrenador del mismo. De igual forma que el equipo sólo ha mirado por sus intereses, yo he mirado por los míos, por lo que, además del dinero que se me debía de pagos atrasados, les he solicitado un mes de daños y perjuicios, ya que yo sí que pienso en el equipo como tal y no quiero que puedan peligrar los cobros de mis compañeros.

La directiva de este club me ya ha decepcionado mucho con su gestión y actuaciones. Y es que, a todo esto también se le suma que, tras la pérdida de nuestro terrero por el volcán, unos amigos de Las Palmas, se encargaron de contactar con distintas empresas y costear una serie de calendarios en beneficio del Club de Lucha Tamanca, los cuales vendieron por diferentes islas, llegando a ingresar al club, aproximadamente unos 5.000 euros. Por lo que pidieron al club, únicamente, un mensaje de agradecimiento en redes a las empresas que costearon dicha producción y que, a fecha de hoy aún el club no ha hecho.

Esta es la despedida que me brinda este club, en un vestuario, después de 20 años de puntal luchando en primera y tras tantos años fuera, para volver a mi isla y salir así. He luchado en muchos equipos y en muchas islas y puedo decir que me voy con la cabeza bien alta, siempre respetando los valores que mis padres y este deporte me han inculcado, el respeto, la nobleza, la honradez y la lealtad dentro y fuera de los terreros, se gane o se pierda. Siempre haciendo lo que más me gusta que es luchar, sacrificándome como el que más, siendo sincero y transparente. No me gustan las mentiras ni las faltas de respeto.

Un luchador siempre está preparado para recibir críticas, y aguantar el peso de la responsabilidad que conlleva, pero no tiene que aguantar humillaciones ni faltas de respeto, sea puntal o sea cualquier luchador.

Como ya he dicho, soy quien soy gracias a la trayectoria que he tenido en este deporte y todos los valores que me ha inculcado. Son muchos años practicando la Lucha Canaria, en los que me he encontrado gente maravillosa, con la que he compartido momentos buenos y malos y, a día de hoy, puedo presumir que aún siguen conmigo. De esto salgo más fuerte y, cómo no, con una lección aprendida y es que, quien no respeta nuestro deporte ni entiende sus valores, nunca va a poder disfrutar de él como es debido.

Sigo ilusionado con engrandecer a mi deporte desde la honradez que siempre me caracterizó.