Fin de semana intenso en los terreros

La Tercera Categoría entra en su sexta jornada que se disputará íntegramente en la noche de este viernes. Hay un choque estelar que sobresale, pues el líder invicto, Los Guanches, se enfrenta en Cardones, a las 21.00 horas, como en todas las luchadas de la categoría, al segundo clasificado, Almogarén Queso Flor Valsequillo.

Los visitantes tienen la plantilla más poderosa, pero Los Guanches marchan invictos en el liderato y eso da un plus a sus luchadores. Se comprobará de qué son capaces los dos, pero de los cuatro aspirantes a disputar la final, son los que a priori parten con cierta ventaja. Si el triunfo es para los aruquenses, habrán dado un paso de gigante por una plaza en la final, pero si es para los visitantes, se apretarán las primeras posiciones. Los Roberto Barrios, Rubén Hidalgo, Luis Gutiérrez y compañía se las verán con Frank Cazorla, Airam Gordillo y Leandro González entre otros en la luchada de la jornada.

En otro encuentro con equipos con destacados, el Tinamar recibe en San Mateo al Adargoma. El choque mide a los dos equipos con destacados que están a estas fechas descolgados en la tabla. El que consiga los tres puntos, también elevará la moral para próximos choques.

En el Tomás el Bombero de Lomo de Los Frailes, e l Santa Rita Autos Rosso es favorito ante el Unión Agüimes Cicar B que no tiene destacados y si vence, los tres puntos le permitirán seguir entre los aspirantes a la final. Si los visitantes dan la campanada se asegurarían ya una plaza en la final de equipos sin destacados.

El Estrella visita el terrero del Vecinos Unidos Agua de Firgas que no tiene destacados, con la idea de sumar tres puntos más que le mantenga en la parte alta. Los sureños son favoritos con su dúo Norberto Morales y Yeray Mayor que los ha llevado a la actual clasificación. Si además pueden contar con el otro destacado C, Néstor Mejías no se le debe escapar la victoria.

En Vecindario y sin destacados, el Unión Sardina SPAR Gran Canaria, tiene la oportunidad de lograr tres puntos que le acerquen a la final de consolación si derrota al Unión Doctoral que se mantiene todavía sin puntuar

Segunda Categoría

En La Gallera del López Socas, terrero Santiago Ojeda, el Guanarteme Grupo Power se las verá con el BNI Unión Gáldar, en un choque interesante que puede estar marcado por las ausencias de los locales, si se confirma la lesión de su destacado B y máximo tumbador del campeonato, Cristo Izquier, que ya no actuó la pasada semana frente al Castillo.

Los galdenses mantienen a su tridente, Moisés Pérez, Carlos Santana y Kiki Ojeda y si a los capitalinos les falla su mejor hombre, serán ellos los claros favoritos. En caso contrario se presume un choque igualado donde los de Domingo Gutiérrez no pueden fallar si no quieren perder comba con la cabeza. El equipo norteño está en buena dinámica para llegar a las primeras posiciones, pero para ello ha de lograr los tres puntos.

En Ingenio, el Maninidra se mide al Castro Morales Panadería Valerón en otro encuentro igualado y que se puede decidir por detalles de los luchadores de la parte alta. Los de Tonono, que han tenido muchas bajas en este campeonato, no están haciendo una gran campaña, pero ya puntuaron el pasado fin de semana por lo que desean seguir remontando posiciones.

En cuanto a los teldenses, su derrota cortó su progresión, pero un nuevo triunfo los relanzaría, por lo que todo puede pasar en el Chiquero de los Molinillos. Los destacados B, Acoidán Sánchez por los locales y Agustín Mayor por los visitantes, tendrán que decidir.

Liga de Fuerteventura

La Liga de Fuerteventura Trofeo OPC tiene este fin de semana la última jornada de la primera vuelta, donde el Unión Agüimes Cicar descansa, pero hay interesantes duelos cara a definir las cuatro primeras posiciones que dan derecho a entrar en las semifinales.

Se inicia este viernes con el derbi de la capital majorera entre el Tetir y el Rosario. Los hombres que los lideran Miguel Hernández, El Majorero, han de vencer a los de Pedro Hernández si desean seguir teniendo opciones de entrar entre los primeros. Choque muy igualado y donde se verá si la mejoría del majorero se verá reflejada en el terrero o lo compacto del cuadro rival podrá con él.

Y el sábado, el choque por el liderato entre el Maxorata de Eusebio Ledesma, que tendrá de baja a su puntal C, Mahy Espino por lo que su destacado B Saúl Jiménez deberá tomar galones, ante el Saladar de Jandía de Cristo Hernández, Pollo del Callejón VI, con Fernando Rodríguez como un puntal C en gran momento de forma además de un complicado rival de vencer como es el otro puntal C, Javier García. El ganador se encaramará al primer puesto de la clasificación. El puntal palmero contará con el apoyo de los puntales C, José Manuel de León, El Panceta, y Tomasín Padrón.

Finaliza la jornada el domingo a las 12.00 horas con el Unión Antigua y Unión Norte de Lajares. Los hombres liderados por Kiren González y el apoyo de Efraín Perera no pueden tener más tropiezos y los del norte de la isla con Jonay Alemán y Rayco Santiago, buscan su primera victoria, aunque el rival no es de los que cedan muchas derrotas a lo largo de la temporada y ya acumulan una de la pasada semana.