CV San Roque: Una historia humilde y muchos sueños por cumplir El equipo capitalino, con Fran Carballo a los mandos, tiene como objetivo la permanencia, pero con la ilusión de aspirar también a «metas más ambiciosas»

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:49 Comenta Compartir

El modesto e histórico San Roque, fundado por Esteban González, allá por 1970 juanto a sus hermanos en el seno del antiguo Colegio Nacional del barrio de San Roque, quiere seguir escribiendo páginas en su libro. Tras disputar competición europea la temporada pasada, este nuevo curso 2025-26, que estrenará este sábado (18.30 horas) ante el Conectabalear CV Manacor, volverá a ser tan ilusionante como ambicioso.

Para ello, el pasado mes de abril anunció el fichaje de Fran Carballo, laureado entrenador con un currículum detrás que garantizará oficio, experiencia y colmillo a sus jugadores. Lo primero será sellar la permanencia, primordial para un club modesto económicamente. Y, una vez se consiga, habrá vía libre para soñar con metas mayores.

El Bus Leader San Roque, con una plantilla que combina la sabiduría de sus veteranos con la picardía de los más jóvenes, intentará estar a la altura y competir contra equipos que, según Fran Carballo, «se han reforzado muy bien». Esto hará que el reto sea todavía más «complicado» que en otras campañas.

«Los conjuntos que llevan varias temporadas en la parte alta de la clasificación han mantenido la calidad de sus plantillas con respecto a años anteriores, por lo que seguramente seguirán ocupando esas posiciones privilegiadas», avisó el preparador del conjunto grancanario.

Su plantilla mezcla veteranía y juventud. Cober

Eso habrá que competirlo con esfuerzo y con mucho trabajo. «Es en la zona media y baja donde más se ha notado el esfuerzo de los clubes por confeccionar plantillas más competitivas», indicó el preparador.

Así pues, a juicio de Carballo, esta temporada que inicia este fin de semana con una jornada 1 que se prevé emocionante, será muy «disputada». «No habrá rivales ni partidos tranquilos. Todo lo contrario: cada fin de semana será una auténtica batalla y probablemente los resultados variarán mucho de una jornada a otra», avisó el nuevo entrenador jefe del San Roque.

Para ello dispone de un cóctel perfecto en una plantilla que combina experiencia y desparpajo. «Contamos con una mezcla interesante de jugadores veteranos, como Moisés y Mauro, que repiten de la temporada pasada; Thiago, Isaac y Fernando, grandes conocedores de esta Liga; y jóvenes como Jonás y Jonathan, que dan el salto por primera vez desde su país y que, en la pretemporada, están demostrando que pueden ser un gran referente en nuestro juego. A ellos se suman Luis y varios jugadores de la cantera», declaró a este periódico el técnico, añadiendo que estima que «es una buena combinación que puede darnos muchas alegrías a lo largo de la temporada».

«En cuanto a nosotros, dentro de las posibilidades económicas con las que cuenta el Bus Leader San Roque, creo que hemos confeccionado una plantilla capaz de competir cada fin de semana e intentar lograr el objetivo de mantenernos una temporada más en la máxima categoría del voleibol español. Y, por qué no, si las cosas van bien, aspirar a metas un poco más ambiciosas», analizó Carballo, deseoso de hacer cosas grandes también en el San Roque, tras su paso por el Cantabria Deporte femenino, CV 7 Islas masculino, el refundado Guaguas y el Olímpico.