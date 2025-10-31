El San Roque busca la primera victoria del curso en la Superliga

Tras caer derrotado en la primera jornada ante el Manacor, rinde visita al Conqueridor valenciano este sábado (18.00 horas)

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 31 de octubre 2025, 11:34 Comenta Compartir

Primera salida del nuevo curso para el Bus Leader San Roque que se desplaza este sábado hasta Valencia donde le espera el Conqueridor (18.00 horas), para la disputa de la segunda jornada de la Superliga de Voleibol Masculina, que tendrá lugar en la pista del Polideportivo Nou Moles.

El equipo dirigido por Fran Carballo tendrá enfrente al tercer clasificado de la última Superliga y cuarto en la tabla clasificatoria tras la primera jornada disputada.

Los valencianos cuentan con un nuevo jefe en el banquillo, el italiano Emanuele Zanini, con un dilatado historial en selecciones nacionales y con experiencia a nivel de clubes en Italia, Austria, Eslovaquia, Polonia y Croacia, y que llega a la capital del Turia tras entrenar en la 2022-23 al Cuneo Granda San Bernardo femenino italiano.

El Conqueridor mantiene el bloque del año pasado, comenzando por el mejor receptor nacional libra por libra, Javi Monfort, junto al canterano del Vecindario 7 Islas, Manu Furtado, ex del Guaguas, como uno de sus centrales y al opuesto brasileño Rodrigo Pernambuco. Se mantienen además el opuesto puertorriqueño Luis Vidal, los receptores Facundo Funes y Kayque Calazans, el central Maximiliano Scarpin y el líbero Aharón Gámiz.

En cuanto a las incorporaciones, los valencianos han fichado al receptor ex del Guaguas Paulo Renan Bertassoni, y al receptor Juan Martín Segovia, el central Rubén López.

El Conqueridor debutó con una sufrida victoria a domicilio ante el Leganés (2-3) en la que destacó Rodrigo Pernambuco con 26 puntos anotados.

Por su parte, el Bus Leader San Roque cayó derrotado en su estreno en casa ante el Manacor en un partido en el que los chicos del barrio tuvieron opciones de llevarse los dos primeros sets, pero finalmente fueron los manacorís los que se llevaron el gato al agua por la vía rápida.

La nota positiva la protagonizó el opuesto argentino Jonás Ponzio que presentó sus credenciales en la Superliga con 17 puntos anotados ante los baleares.