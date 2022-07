Ruth Beitia recibe el bronce de Londres 2012 en el COE

La medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 ya luce en el pecho de Ruth Beitia. Nueve años y once meses después, y a más de 1.700 kilómetros de Londres, la atleta cántabra ha recibido en el Comité Olímpico Español la presea conquistada en salto de altura durante la cita olímpica celebrada en la capital británica.

Ante la atenta mirada de todos los asistentes en el Auditorio Goyeneche, el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha sido el encargado de colgarle al cuello el bronce reasignado por el Comité Olímpico Internacional una vez que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) confirmó la suspensión de la rusa Svetlana Shkolina por dopaje.

Un bronce que se suma al oro logrado en Río 2016 y que reafirma la condición de Ruth Beitia como la atleta española más laureada de todos los tiempos con dos metales olímpicos.

Tras escuchar el himno olímpico con todo el salón de actos en pie, el presidente del COE ha declarado que «hay dos clases de personas: Las que escriben la historia y quienes la contemplan, y tú haces tu historia. Tu historia hay que conocerla, valorarla, revivirla y difundirla».

«No eres solo una estrella del deporte, como persona tienes unos valores que engrandecen tu figura. Unos valores que están en tu ADN, en tus orígenes, tu familia y tu entrenador. No hay expresión tuya en la que no aparezca todo tu entorno», ha añadido Alejandro Blanco antes de concluir diciendo que «eras y eres una deportista con proyectos y con ilusiones. Nada te puede parar cuando te marcas lo objetivos. Eres una elegida, Ruth. No eres solo una campeona, eres una leyenda del deporte español».

Por su parte, Beitia, tras concluir el acto, ha reconocido a los medios de comunicación que «hoy es el día de la verdad. Diez años después la verdad ha llegado y esta medalla la tendríamos que haber tenido en Londres, subidos en el podio y viendo ondear la bandera. Esta medalla es fruto del trabajo y de un sueño que nació en Barcelona 1992».

«Esto es algo que se ganó en su momento, pero no es tanto lo que he ganado sino como lo he ganado con trabajo y honestidad. Se ha hecho muy larga la espera, pero ha merecido la pena. Quiero dar las gracias al COE por este día tan maravilloso, por darme la oportunidad de recogerlo en la casa del olimpismo español y, en especial, a su presidente Alejandro Blanco por todo lo que ha luchado desde la primera resolución», ha añadido.

«Ramón me cogió con once años para hacerme cumplir mis sueños. Han sido sueños compartidos al 50% y son fruto de 27 años de trabajo, de un camino en el que nos hemos caído muchas veces, pero hemos sabido reinventarnos y seguir motivados para competir con la misma sonrisa de siempre. No cambiaría ni un punto ni una coma», ha concluido.

En el acto han estado presentes el presidente de la Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, quien ha entregado a Ruth Beitia el diploma acreditativo del Comité Olímpico Internacional; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Sofía Miranda; además de su entrenador Ramón Torralbo, sus familiares y amigos más cercanos.