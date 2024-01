Reto de Champions para Santa Rita, Roque Nublo, Castro Morales y Maninidra

La Liga Regional Disa Gobierno de Canarias que comienza en febrero, la particular Champions de la lucha canaria femenina, tendrá en esta campaña la participación de cuatro equipos de Gran Canaria: el Santa Rita Autos Roso, el Roque Nublo y debutan el Castro Morales y el Maninidra.

El Santa Rita Autos Roso, vigente campeón, marcha colíder de la competición insular, la Liga ABT Canarias, empatado a puntos con el Maninidra. Las de Lomo Los Frailes tienen el hándicap que no pueden utilizar a sus dos destacadas C porque lo impiden las normas de la competición, para hacerla más equilibrada, por lo que Olivia Ramírez y su hermana María se van intercambiando para llevar el peso del equipo. En la Liga Regional tendrán que defender los dos últimos títulos logrados consecutivamente, aunque será complicado porque hay clubes que, con presupuestos importantes, se han reforzado, como el Tenercina palmero y las majoreras del Saladar y Tetir, sin olvidar al Benchomo tinerfeño, ya que, salvo sorpresa, entre los cuatro estarán los lugares de honor.

El Roque Nublo, por su parte, inicia su segunda temporada en la Liga Regional con un equipo que desea mejorar. El hecho de que la pasada campaña se clasificaran para los cuartos de final les hará elevar el listón de exigencias. A Tindaya Infante se le ha unido, de manera voluntaria, la ex de Los Guanches, Pino Perdomo, para seguir creciendo en sus aspiraciones, no en vano fue de las luchadoras revelación la pasada temporada.

Las sureñas no desean ser comparsas, pero sin destacadas C, tendrán que volver a hacer una temporada de diez para clasificarse.

El Castro Morales es una incógnita. Con un equipo plagado de buenas luchadoras, algunas muy jóvenes, y María Galván a la cabeza, ya se verá qué son capaces de realizar las teldenses en esta su primera participación. Eso sí, las bregadoras teldenses seguirán creciendo, pues su base femenina es de las mejores de Gran Canaria y ya han demostrado en el terrero todo el potencial que atesoran.

El Maninidra también debutará esta campaña en la máxima categoría, con cuatro luchadoras senior. Raquel Mentado, la ex de Santa Rita, será una de las cabezas visibles. Al igual que el Castro Morales, no tendrán destacadas C, pero intentarán coger experiencia y elevar su nivel. Tendrán muy complicado entrar en cuartos porque cayeron en el grupo más potente, con varias de las favoritas.

Sorteo dispar

En el sorteo de una competición que se inicia el próximo 25 de febrero, Santa Rita Autos Roso y Maninidra están encuadradas en el grupo de la muerte, con Tenercina, Saladar, Rosario de Valle Guerra y Rosario de Fuerteventura junto al Chacayca y Guamasa.

Las tres primeras plazas parecen adjudicadas entre Santa Rita Autos Roso, Tenercina- vigentes campeonas y subcampeonas- además de Saladar de Jandía, quedando la cuarta para el resto, al menos a priori. Después la arena pondrá a cada una en su sitio.

Por su parte más benévolo resultaba el grupo del Roque Nublo y del Castro Morales, que además de tener un equipo menos, tienen como adversarias a Tetir y Benchomo, equipos que parecen inalcanzables con sus plantillas al completo, además de las Adelfas, Amigos del Jable y Campitos, que, junto a los dos conjuntos grancanarios, parecen las candidatas a las dos plazas que faltarían.

Mientras llega esta competición, los clubes grancanarios siguen velando armas en la Liga ABT Canarias, en la que también son las cuatro las grandes favoritas para llegar dos de ellas a la final. Todo, como preludio para lo que está por venir.