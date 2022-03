El Ramón Jiménez sigue invicto en la Segunda Categoría

La jornada del fin de semana en la Superliga de Segunda Categoría de Gran Canaria aclaró más el panorama para decidir los dos finalistas de la misma, cuando quedan 15 puntos en disputa.

Por un lado, el Ramón Jiménez sigue sumando de a tres, al derrotar al Castro Morales Panadería Valerón por 12-10, en un encuentro igualado, manteniéndose una semana más lideres invictos y cada vez más cerca del objetivo de alcanzar la final.

La actuación de Mamé Jiménez y su destacado B, Ángel Suárez, fue clave para los guienses ya que el primero aportó tres puntos y dejó fuera de brega al destacado visitante, Jaime Rivero, mientras el segundo puso el 9-9 en dura pugna con el destacado B visitante, Agustín Mayor, que terminaría lesionado. En medio, Fernando Godoy el aldeano y Raúl Mayor se separaban.

El Santa Rita Soldadura José Caldera sigue en la segunda plaza tras vencer con claridad al Maninidra por 12-7. Los de Lomo Los Frailes están llegando en buena forma a la parte decisiva de la temporada, aunque las bajas de los dos mejores hombres de los sureños por lesión, también influyeron en su rendimiento además de salir con cinco luchadores no seniors.

Emociones

Las primeras sillas locales posibilitaron un 7-1 en el marcador, donde Yeday Suarez sigue sumando puntos. La salida de Alex Hernández, Juan Alberto Rodríguez del Toro y Víctor Macías pararon la hemorragia, 7-4. José Mendoza y José Ramón Santana dejaban el 10-7, para finiquitar sus dos destacados, Marcos Correia y Beneharo Hernández ante Tomas del Toro y Juan Alberto Rodríguez, estableciendo el definitivo 12-7.

La tercera plaza y seguir manteniendo algunas opciones, se la jugaban en Vecindario el Castillo y el BNI Unión Gáldar, que finalizaba con 12-10 para los de Loreto IV, en una luchada que tuvo de todo y donde la actuación de los hermanos Zamora, Alberto y Echedey, fue clave y decisiva, quedando ya con escasas posibilidades los norteños.

El encuentro comenzó con retraso, pues los galdenses no salieron al terrero hasta que no llegó su destacado A, Moisés Pérez, mientras los locales y el colegiado estaban esperando en el mismo . El choque se puso de cara para los visitantes, pues con 2-4, el destacado C local, Raúl Guedes, se lesionaba en la mano con Luis González, en la primera, y sin poder agarrar bien, en la segunda cayó con facilidad, 2-5. La salida al terrero de Echedey Zamora impidió que la ventaja aumentara, 6-9.

En ese instante salta su hermano Alberto Zamora, que da en tierra con los destacados visitantes, Carlos Santana y Kiki Ojeda, mientras Echedey daba la sorpresa de la noche, pues tras caer en la primera, remontaba con dos «echedinas» consecutivas ante el destacado A, Moisés Pérez, dejando la luchada visto para sentencia, que el propio bregador confirmó con el último punto frente a Fran Moreno.

Clasificación

La clasificación es: Ramon Jiménez, 27 puntos; Santa Rita Soldadura José Caldera, 21 puntos; Castillo, 16 puntos; Guanarteme, 15 puntos; BNI Unión Gáldar, 13 puntos; Castro Morales Panadería Valerón, 9 puntos; Maninidra, 6 puntos y Roque Nublo, 0 puntos.