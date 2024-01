El Ramón Jiménez gana el derbi norteño al Gáldar y es tercero en la Superliga

El Ramón Jiménez se alza a la a tercera plaza de la Superliga de Gran Canaria y reduce en dos puntos la ventaja con los dos primeros, tras derrotar al Gáldar Ybarra por 12-10, en un derbi frío, en el que la grada, con una gran entrada, solo se animó en momentos muy puntuales de la luchada. Los de la Ciudad de los Guanartemes siguen sin su DB Kiki Ojeda, que volverá próximamente.

Los de Guía se ponían por delante, 6-2, gracias al juvenil Leixandre Suárez, con agarradas muy vistosas e Iván Inestrosa. Las salidas del DB visitante, Jonay Moreno, el DC Alan Martín y Leandro Contreras volteaban el electrónico, 6-8. El DB local Fran Cazorla y el DC Javier González, lograban el equilibrio en el marcador, 10-10, con todos los DC galdenses fuera de brega, salvo Alan. Todo por decidir y el DA Cristo Izquier tuvo que ir a la tercera con el DC Alan Martín.

Tras una burra de éste en la primera, se imponía su poderosa cadera en la segunda y un error del galdense en la tercera. En la última agarrada entre los dos mejores bregadores de la noche, el DB Fran Cazorla no dio opciones a Yonay Moreno, que llevaba ya tres puntos, y con un sacón de aire finiquitaba el encuentro (12-10).

Castro Morales-Guanarteme

Paso atrás del Guanarteme La Madera al caer con el Castro Morales por 12-11. Ya se sabía que el Castro Morales no sería finalista, pero que sí iba a influir en los equipos que no lo serían. Los capitalinos necesitaban los puntos para seguir cerca en la pelea por llegar a la final. Los teldense comenzaban arrasando, 8-2. La puesta en silla del DA Sergio Hernández; del DB, Santi el Faro y los DC Cristian Marrero y Abián Sánchez, igualó las fuerzas, 10-10. En el duelo entre puntales, el DA Jonay Alemán y Sergio Hernández, tras separada la primera, pudo el teldense en la segunda con el tinerfeño, 11-10.

El DC Abián Sánchez, que por amonestaciones eliminó al juvenil Paco Santana en el comienzo del choque, ponía las tablas 11-11, dándole la dos a Yeday Suárez. En el choque decisivo, el DA Jonay Alemán, tras separada, se imponía en la segunda al DC visitante Abián Sánchez (12-11).

Almogarén-Maninidra

Por su parte, el Almogarén no pudo lograr su segunda victoria de la temporada a costa del Maninidra. Los locales no presentaron a su nuevo fichaje, el PC Tino González el Pollo de La Herradura debido, según la Federación Insular a que todavía no tienen la baja de Gomerito III, por lo que no se puede tramitar la ficha. «De todas maneras, tampoco podría luchar la liga en la isla ya que en esa competición ya la luchó en La Palma y no pueden luchar la misma competición dos veces en una temporada. Tendrán que esperar a la Copa», añaden fuentes federativas. El club no está de acuerdo con esta apreciación.

En el plano deportivo, comenzaba bien, 6-3, para los de Pepe Alemán, pero entre los DC Fran Rodríguez y Miguel Betancor ayudado por Juan Ramón Álvarez le daban la vuelta, 6-7. El DA Jonathan Estévez puede las dos con el DC Raúl Mayor en el 8-10 y Yeray Hernández acorta distancia acosta de Jonathan Guedes 9-10. Se eliminan David y Álvarez, 10-11 y el DA Jonathan Estévez, conseguía darle la tercera a Yeray Hernández, llevándose los tres puntos para Ingenio.