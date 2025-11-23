Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Cazorla, en el centro de la imagen, luciendo su flamante cinturón de campeón de España. Fotos: Organización

Rafa Cazorla se corona

Deportes de contacto ·

El grancanario logra el Campeonato de España de kickboxing tras imponerse al valenciano Óscar García en la velada Fight Time 3

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 23 de noviembre 2025, 17:48

Comenta

El pabellón Jesús Telo vivió una de las veladas más intensas del kickboxing nacional. Fight Time 3 colgó el cartel de no hay entradas, confirmando el crecimiento imparable de los deportes de contacto en Canarias y la solidez de la promotora Fight Events.

El combate estelar enfrentó por el Campeonato de España Profesional de Kickboxing (88,600 kg) a Rafa Cazorla al valenciano Óscar García tras un pulso de alto nivel técnico y físico. Cazorla logró imponer su ritmo desde el segundo asalto, conectando las manos más claras y frenando cualquier intento de remontada de su rival. Tras la decisión de los jueces, el nuevo campeón recibió el cinturón de manos del consejero del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero.

Cinco combates profesionales de impacto internacional

La antesala del título dejó actuaciones de enorme calidad. El dos veces campeón del mundo de K-1 profesional, Aixay Hernández, fue el encargado de cerrar los combates previos con una victoria contundente ante el portugués Arnaldo Da Silva, mostrando control y superioridad de principio a fin.

Uno de los momentos más vibrantes de la noche llegó con el espectacular KO de Damián Martín sobre el brasileño Wagner Robson, un cruce explosivo que desató al público y elevó la temperatura del pabellón.

En otro duelo muy disputado, Víctor Brito se impuso por decisión dividida al cubano Dante García, en un combate de intercambios constantes que pudo caer para cualquiera de los dos.

La debutante profesional Cynthia Curquejo firmó una actuación firme y ordenada ante la catalana Ruth Gómez, llevándose la victoria y dejando claro que llega a la categoría con ambición.

La cantera abre la noche

Como ya es tradición, Fight Events abrió la velada con una pre gala amateur, ofreciendo a la cantera más prometedora la oportunidad de competir en un escenario de alto nivel. Una apuesta que volvió a demostrar el compromiso de la promotora con el desarrollo del kickboxing canario.

