Publican el calendario electoral de unos comicios insulares recusados

La publicación por parte de la Federación Canaria de Lucha Canaria del calendario electoral elaborado por la Junta Electoral Central el pasado sábado 26 de febrero para las elecciones a las federaciones canaria e insulares de Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife y La Palma, ha originado un terremoto en el vernáculo deporte de graves consecuencias.

La federación canaria en su Facebook, publicó el lunes que «la Junta Electoral Central convoca elecciones anticipadas a las Juntas de Gobierno de la Federación de Lucha Canaria y de las Federaciones Insulares de Tenerife, La Palma, Gran Canaria y Lanzarote, en su reunión del sábado 26/02/2022. Cumpliendo la Federación de Lucha Canaria con el requerimiento de convocar elecciones anticipadas comunicado por la Dirección General de Deportes«.

El revuelo se ha formado porque en esa nota hay frases cuanto menos, curiosas, que no se ajustan a la legalidad.

Se dice que la Junta Electoral convoca elecciones, cuando quien único puede convocar elecciones es la Junta de Gobierno de la Federación Canaria y no la Junta electoral, según el art. 43 de los Estatutos.

Discrepancias

La Federación Canaria en funciones sigue en sus treces de un proceso electoral cuya decisión fue impugnada por los presidentes insulares, porque en ningún momento en la Junta de Gobierno que se supone se aprobó la convocatoria de elecciones, se votó tal medida, según confirmaron los presidentes de las insulares presentes, y en eso se basa fundamentalmente el recurso presentado ante la Dirección General de Deportes, que todavía no ha contestado al mismo y que esta haciendo que una espiral jurídica sin precedentes se cierna sobre la lucha canaria, que además se encuentra en un proceso de elecciones a los miembros de las Asambleas insulares y regional, que pueden quedar también en el aire.

Toda esta problemática parte por la tibieza que desde la Administración deportiva se ha llevado el cese de Francisco Rivero, ahora en funciones, tras incumplir el art. 14 de los Estatutos el pasado 29 de septiembre y no dejar el cargo tras haberle dimitido más del 50 % de la lista originaria, tal como establece el mencionado artículo. Los juristas de la propia Administración deportiva lo reconocieron así y de ahí que le exigieran la convocatoria de elecciones en dos requerimientos.

Denuncia

Rivero había estado gobernando de manera irregular, hasta que la federación insular de Tenerife presentaba denuncia a la Dirección General de Deportes el pasado diciembre que le abría expediente, instando al propio Rivero en dos ocasiones a que cesara del cargo, y convocara elecciones en dos semanas, como establece la ley, quedándose en funciones mientras tanto.

Rivero «entendió» que se refería también a todas las federaciones, no solo a la regional y así se lo hizo ver a la Junta Electoral, manifestando que había sido un acuerdo de la Junta de Gobierno de la Federación, algo que niegan los presidentes insulares que pertenecen a la misma y que asistieron a la mencionada Junta de Gobierno.

Este periódico ha podido saber que desde la Dirección General de Deportes no se le requirió para que convocara elecciones anticipadas a las federaciones insulares, solo a la canaria, por lo que, de confirmarse este extremo, la propia DGD tiene en sus manos la Ley del Deporte Canario en su art. 74 d, que le faculta la opción de apartar cautelarmente al presidente Francisco Rivero y nombrar una Gestora si se le incoa un expediente disciplinario. La Dirección General de Deportes y su máximo mandatario Manolo López tiene la llave para deshacer este entuerto que está haciendo mucho daño a la lucha canaria y que puede llevar a una situación no conocida desde la creación de la Federación Canaria, como ente jurídico independiente.

Fina Rodríguez: Todo esto me parece un disparate más.

La todavía presidenta de la Federación Insular de La Palma, Fina Rodríguez, declaraba a CANARIAS7: «Me parece un disparate más. No sé qué van a esperar y me da la sensación es que quieren que la lucha se hunda, pues al estar convocadas elecciones, lo que conlleva, no se pueden tomar decisiones, No sé que hay detrás y por que este señor sigue siendo presidente de la Federación Canaria«.

Por su parte Enrique Rodríguez, presidente de la insular grancanaria, manifestaba a este periódico: «Me parece mal que la Junta Electoral se haya atrevido a publicar el calendario de unas elecciones recurridas y que tienen ellos mismo copia de ese recurso. La DGD le dijo a Francisco Rivero que solo convocara elecciones a la regional y además todavía no hay respuesta al mismo, que esperemos sea en breve y se solucione este problema».