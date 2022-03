Dos promesas de la tierra en el ATP Gran Canaria Challenger

El ATP Gran Canaria Challenger cuenta con representación grancanaria de primera. Se trata de los jugadores David Vega e Iván Marrero, ambos en el cuadro principal de dobles del torneo.

Vega cogió por primera vez una raqueta con sólo cuatro años y después de ser Campeón de Canarias en todas las categorías y de colarse en una final del Campeonato nacional en infantil se ha proclamado dos veces Campeón de España de dobles. De hecho, actualment e es el número 85 del mundo en dobles y ha llegado a ser el 400 en individual.

Marrero empezó muy tarde a jugar, casi con 14 años, pero en sólo tres ya era Campeón de Gran Canaria. También ha sido Campeón de Sevilla junior, Campeón de España Universitario y Subcampeón de Europa y su nombre suena fuerte entre los jugadores más emergentes.

Con este palmarés, ¿cuáles son vuestras pretensiones en el ATP Gran Canaria Challenger?

DAVID: Mi objetivo es ganar. Más que nada porque tengo que ser finalista o campeón para que me sume el torneo, no es pura pretensión. Aquí es bonito jugar porque estás en tu casa, desconectas…me siento bien y creo que puedo conseguirlo.

Su objetivo choca con el suyo, Iván, que juega junto a otro compañero…

IVÁN, Sí, jeje, yo vengo sobre todo a hacer un buen torneo, en Tenerife me quedé con un mal sabor de boca porque estuve bastante cerca de llegar a la final, pero esta semana tengo la suerte de jugar con una gran pareja como es Pol Toledo y veo posibilidades.

¿Qué supone para un canario poder jugar un ATP en casa?

D: Es una comodidad increíble. Yo lo peor que llevo son los viajes, y tener un torneo a diez minutos de casa, buff, es súper cómodo.

I: Claro, puedes dormir en casa te olvidas de maletas…

D: También significa jugar donde uno entrena, es muy familiar y muy cómodo. Encima aquí la temperatura es magnífica, yo juego en muchos sitios donde igual está tres o cuatro días lloviendo…Canarias es el sitio donde más se puede jugar torneos durante todo el año.

¿Cuál es el mayor sacrificio que supone el tenis?

I: Al principio es cuando requiere muchos sacrificios porque los gastos que conllevan son mayúsculos, las ayudas son pocas, siempre hay que coger el avión llegado a cierto nivel y todo es privado, todo lo pones tú.

D: Exacto, no recibes ningún tipo de ayuda, que todo te lo tengas que pagar de tu bolsillo y lo que ingresas es lo que tú haces en el torneo… yo creo que deberían subir más los premios, ha subido un poco en unos cinco años, pero como dice Iván es muy costoso y es una barbaridad. Por eso yo viajo solo, no puedo permitirme pagar un entrenador y además los gastos de los viajes de dos personas.

¿Renunciáis también a mucho?

D: Lo más difícil es no poder estar en tu casa y estar con tu gente, es lo que más duro se me hace, estás mucho tiempo solo y a veces se hace difícil. A veces se te pasa por la cabeza dejarlo, es como si estuvieras luchando con una pared, pero bueno, al final van saliendo las cosas y ves más cerca el sueño que uno tiene de pequeño…ves a otra gente con más ayudas o que no viven en islas y se les abre más el abanico, pero poco a poco van saliendo más cosas. Ojalá que se pueda jugar más por aquí, que sigamos teniendo torneos así y que suene con más fuerza el tenis a nivel provincial.

I: Para mí, lo peor es que cada semana hay que coger un avión para competir. Esos momentos previos en el aeropuerto, moverte solo por el mundo, son en los que la cabeza piensas ¿valdaldrá o no valdrá la pena? No quiero olvidarme de dar las gracias a mi entrenador Mioko, que hace un trabajo conmigo bastante bonito e interesante y a mi casi hermano Alberto Márquez, que ha venido desde Alemania a ayudarme.

¿Cuál es vuestra meta? ¿Dónde ponéis el listón?

I: El listón está en poder vivir de esto, de lo que más nos gusta hacer.

¿Y hay un plan b?

I: Yo este año acabo la carrera de Economía, me quedan un par de asignaturas, está la opción de poder hacer un máster… pero eso está en el aire. Lo primero es el tenis.

D: Sí, porque es lo que él ha dicho, la primera opción es dedicarnos a esto, poder vivir del tenis que es lo que llevamos practicando toda la vida. Yo no estudio, me dedico plenamente al tenis y si no llego a mis objetivos probablemente seguiré con este deporte de alguna manera o de otra, siendo entrenador o ayudando a los niños.

Ahora estáis concentrados en el ATP Gran Canaria Challenger, ¿cuál será el siguiente objetivo?

I: Poder estar jugando cada semana los cuadros finales de los ITF y establecerme en ese torneo.

D: El mío es jugar Roland Garros y a partir de ahí, intentar acabar top50 o top60, que significaría estar más consolidado, depender sólo más de mí y no de algún amigo o singlista para poder jugar un Grand Slam.

¿Cómo veis el nivel en el ATP Gran Canaria Challenger?

D: Muy alto, para nosotros poder competir con gente así y como decíamos en casa es increíble.

¿Es lo que les hace falta a los tenistas canarios que están intentando despegar?

D: Claro. Personalmente no conozco muchos, están Oscar Morales…

I: Tomás Quesada…

Ahora, cuando ustedes salen fuera y dicen que son de Canarias, supongo que la gente enseguida les nombra a Carla.

D: ¡Claro! El techo está alto ahí…sería muy bonito que esto siga avanzando y suenen cada vez más nombres