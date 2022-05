La fundación y el equipo olímpico de refugiados, Premio Princesa de Asturias de los Deportes

Pese a que el nombre del galardonado no se ha dado a conocer hasta este mediodía, las cábalas sobre los posibles elegidos se habían disparado en las últimas horas. Y, finalmente, la decisión del jurado del Premio Princesa de los Deportes ha sido un golpe de efecto notable, que no le ha ido a la zaga a cualquier rumorología. En otra vuelta de tuerca, el jurado no se ha rendido en este ocasión a un deportista que haya logrado poner bajo su destreza, sus éxitos y su personalidad, borrando cualquier miedo y frustración, a toda la familia del deporte mundial. Ha puesto sus ojos en un instrumento, una vía, un billete, para todos aquellos atletas refugiados de todo el mundo que tengan el estatus de refugiados tengan la oportunidad de competir en unos Juegos Olímpicos y para que otros miles de personas desplazadas puedan acceder al deporte como una actividad sana y segura.

La fundación y el equipo olímpico de refugiados, promovidos por el Comité Olímpico Internacional y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en 2017, se ha consagrado hoy en Oviedo. El Premio Princesa de los Deportes 2022, contagiado por una iniciativa que persigue, en el fondo, concienciar sobre la crisis actual de refugiados en el mundo, ha distinguido a una iniciativa cuya llama prendió ante la cita de Río de Janeiro y que ha tenido continuidad. Y lo ha hecho de forma incontestable en la votación final. Este proyecto de concienciación y de ayuda a los deportistas refugiados ya estaba entre las grandes por sus metas personales y, desde hoy, también entre la nobleza. «Otorgamos este premio por la oportunidad que brinda a los deportistas en zona de conflicto y lugares donde los derecho humanos se ven vulnerados de desarrollar su actividad deportiva y personal», reza el fallo.

El jurado del galardón, presidido, una vez más, por el exatleta Abel Antón -honrado él mismo con este reconocimiento, junto al equipo español de maratón, en 1997- y del que han formado parte los deportistas Theresa Zabell, María Paz Coordinas, Patricia García, Edurne Pasabán y Alberto Suárez, no ha dudado. A lo largo de las deliberaciones ha ido descartando candidatos de la talla de de la atleta Aliyson Felix, la gimnasta Simone Biles, los pilotos Valentino Rossi y Marc Márquez y la jugadora de bádminton Carolina Marín. Una tras otras -25 candidaturas, a las que se unieron alguna más presentada por sus miembros- hasta llegar a una conclusión para la que no hubo duda.

A pesar de los momentos de incertidumbre que precedieron las deliberaciones tanto en la jornada de ayer como en la de esta mañana, el salón Covadonga del Hotel de la Reconquista se ha convertido hoy en el epicentro de lo que debía de ser la noticia del día: la atribución de su máxima recompensa a la fundación y el equipo olímpico de refugiados, que recogen el testigo de la nadadora paralímpico Teresa Perales. La candidatura fue presentada por Juan Antonio Samaranch Salisachs y apoyada, entre otros, por Paul Gasol y Roxana Maracineau, exministra delegada adscrita al Ministerio de Educación Nacional, Juventud y Deportes de Francia.

Y no sólo por los méritos deportivos que han contraído en los últimos años. También por una cuestión social y solidaria mucho más cercana al propósito del galardón, dotado con 50.000 euros, una escultura creada y donada por Joan Miró y un diploma e insignia acreditativos.

