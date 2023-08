Un Plan Estratégico de 95.000 euros y obsoleto

Decía la primera directora general de Deportes Autóctonos, Lorena Hernández, que era hora de poner en práctica el Plan Estratégico de la Lucha Canaria para que el vernáculo deporte comenzara a caminar. El 20 de septiembre de 2017 José Manuel Pitti proponía la creación de un Plan Estratégico de la lucha canaria mediante una proposición no de ley (PNL).

Una intervención posterior, el 24 de abril de 2018 en el Parlamento de Canarias, durante el debate de la primera lectura de la Ley del Deporte Canario, recordaba que en esa nueva Ley que se estaba debatiendo, debía estar en ella la PNL aprobada unos meses anteriores para la creación del Plan Estratégico de la lucha canaria. Este Plan Estratégico fue encargado a reputados especialistas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

En 2022 el Plan no se había puesto en marcha, según el mismo Gobierno de Canarias, «por la inestabilidad de la Federación de Lucha Canaria al que se le entregó». Además, dice que «una vez estabilizadas las estructuras de la Federación – que todavía sigue con Gestora-, se prevé que en corto plazo la Federación Canaria asuma los retos planteados por dicho Plan». Aunque se presupuestaron para la elaboración del mismo 200.000 euros, el coste fue de 95.000. Del resto, se pudieron utilizar 60.000 euros para el Mundial de Lucha Canaria celebrado en el CID y lo demás, se supone, regresó a las arcas de la Hacienda Pública canaria.

En febrero de 2021 se presentó el Plan, ya elaborado y realizado por tres profesores. Por un lado, el Doctor en Educación Física, el tinerfeño Ulises Castro Núñez, como investigador principal, y como miembros del equipo investigador el teguestero, licenciado en Sociología y Ciencias políticas y Doctor por la Universidad Ramón Llul, Víctor L. Alonso Delgado, con el grancanario, Doctor en Economía, Empresas y Turismo, Daniel F. Celis Sosa.

Datos antes de la pandemia

Desde el punto de vista académico de elaboración y presentación, el Plan es correcto y ha trabajado con datos hasta el principio de la pandemia en 2020, siendo una foto externa de la lucha canaria en ese instante. Con dos temporadas más en camino y una tercera que ya empieza, en muchos de sus apartados está obsoleto por lo que habría que actualizarlo cada año o no sirve de nada, ya que algunas conclusiones están fuera de la realidad, por la evolución de la propia lucha canaria cada campaña y que no se parece demasiado a lo que ocurre en la actualidad.

Equipos, luchadores, la base, lucha femenina o medios de comunicación a día de hoy, al no haber habido actualizaciones, presentan resultados no utilizables para trabajar y llevar a cabo los consejos del Plan.

Como ejemplos para explicarlo, si tomamos los datos relacionados con la lucha femenina como uno de los apartados, la evolución ha sido tan brutal que lo que ofrece ahora no tiene nada que ver con lo que era en 2021.

Idiosincrasia

Al margen de que muchos de sus datos ya quedan desfasados en apenas dos años, después de la presentación del informe, uno de los problemas que puede tener este Plan es que se puede deducir que no se ha tenido en cuenta ni la historia ni la idiosincrasia de la lucha canaria. Los luchadores, los equipos, las federaciones e incluso los aficionados no tienen nada que ver con cualquier otra actividad deportiva, por tanto, no se le puede tratar como otro deporte, porque significa algo más y con sus propias peculiaridades que no reflejan los números. El mundo de la lucha canaria es muy particular y hay que conocerlo por dentro .

La lucha canaria es parte del del patrimonio y de la manera de ser de muchos canarios, especialmente de los pueblos de las islas, pero no de las capitales, y eso influye en la mentalidad. El hecho de ser un deporte desarrollado, principalmente, en el interior, hace que cambie la manera de ver las cosas y no se pueden dar soluciones como si fuera una actividad física habitual. Así que la parte histórica y de idiosincrasia no se ha tenido en cuenta, solo resultados fríos y estadísticos y así es más difícil predecir comportamientos y actitudes, que, por desgracia, es una realidad que cambia la percepción de las cosas y no lo dan los datos exclusivamente.

Tampoco entra a analizar lo de la lucha como deporte amateur, que es una de las grandes decisiones que han de tomar en los próximos años y, con ello, solucionar mucho de los problemas que tiene. Es como si fuera un tema tabú. El miedo a Hacienda hace mucho daño. Comentaba recientemente un presidente de un club que ya es hora que se resuelva este asunto.