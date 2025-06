Phoenix on the Beach convertirá Melenara en la capital del CrossFit canario Más de 200 atletas se darán cita este fin de semana en una competición al aire libre que une deporte, playa y espectáculo

La Playa de Melenara, en el municipio de Telde, acogerá este fin de semana la primera edición de Phoenix on the Beach, una ambiciosa competición de CrossFit que reunirá a más de 200 atletas procedentes de distintos puntos del Archipiélago y del resto de España. Durante los días 14 y 15 de junio el entorno costero se transformará en un espacio de alta intensidad, esfuerzo y superación personal.

Con el mar como telón de fondo, los participantes se enfrentarán a una exigente batería de pruebas físicas que pondrán a prueba su fuerza, resistencia y capacidad de trabajo en equipo. La competición contará con categorías individuales y por equipos, y está diseñada tanto para atletas experimentados como para nuevos talentos del deporte funcional.

Además del aspecto competitivo, Phoenix on the Beach se plantea como un evento abierto al público, con una atractiva programación paralela que incluye música en directo, foodtrucks, zona de entrenamiento libre y actividades para todas las edades. La organización destaca que el objetivo es ofrecer «una experiencia inolvidable, no solo para quienes compiten, sino para toda la comunidad del fitness».

«Phoenix on the Beach es el lugar donde se encuentran el deporte, la playa y el espectáculo», subrayan los promotores del evento, que aspira a consolidarse como una cita de referencia en el calendario deportivo de Canarias.

El evento es de acceso libre y gratuito para el público, que podrá disfrutar del ambiente, animar a los competidores y descubrir de cerca el universo del CrossFit, una disciplina en crecimiento en todo el Archipiélago.

