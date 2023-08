Pepito Ojeda y Vicente Román, dos de los grandes mandadores del siglo XX

Gáldar vive desde la década de los 50-60 una gran división en el mundo luchístico, con dos corrientes dispares que se mantienen enfrentadas a lo largo de los años, sin que parezca perceptible para el visitante, pero que, entre bambalinas, unos y otros se mueven. Han influido y están influyendo en los gobernantes galdenses de los últimos 70 años.

Solo viviendo en la localidad y hablando con gente de la época es perceptible esa división entre los habitantes del municipio amantes de la lucha canaria. La misma viene de la rivalidad entre Pepito Ojeda y Vicente Román, dos de los mejores mandadores que han existido en nuestro vernáculo deporte. El primero era de Gáldar y el segundo de Guía, pero era en la ciudad de los Guanartemes donde pasaba mucho tiempo y allí tenían los dos sus respectivas escuelas de lucha.

Ampliar

Ambos no aparecen en la historia como luchadores, pero sí bregaron un poco en su juventud, sin destacar demasiado en ese apartado. Como mandadores fueron de los mejores. Pepito Ojeda lo hizo con el Guanarteme. A Vicente Román se le recuerda primero como un gran árbitro en 1946, cuando pitó muchos encuentros del primer campeonato que hubo. Después como mandador con el Ajódar de Guía, el Rumbo y el Ajódar de Gáldar, además del Kruger y en tercer lugar porque en 1959, cuando en Gáldar apenas había luchadas, logró revitalizarla con un choque Norte-Sur en el que él fue mandador del norte. Su calidad en el banquillo era alabada frecuentemente por la prensa de la época.

Formas distintas de entrenar

Ambos se dedicaron a enseñar lucha canaria en el municipio, cada uno con su estilo y donde la rivalidad fue tan grande y las personalidades tan diferentes, que se ha impregnado en dos corrientes que persisten en nuestros días, ahora con más razones, por las familias que hay implicadas con uno y con otro, y que siguen esgrimiendo la gran disputa entre ambos en estos días. El origen de la misma está en lo antagónico que eran.

Tenían una cosa en común y es que eran genios de los banquillos y en formar luchadores. La gran mayoría de los bregadores del norte salían de sus manos, como su sapiencia, ya que solo con ver al contrario conocían qué tenían que hacer para derribarlos.

Ampliar

El carácter de los dos era muy diferente. Pepito Ojeda, que también era un gran amante de los perros, llegando decir que era más fácil enseñar a un perro que a un luchador, era muy explosivo, duro en los entrenos, inflexible y sus órdenes debían ser realizadas sin más. Una especie de sargento de hierro. Domingo Mederos, El Pollo de Gáldar, comentó en su biografía que todo lo que sabía se lo debía a Pepito Ojeda. Uno de los hechos por el que más se le conoce y que marcó el futuro fue el día en que le dijo a Paco Molina, Molina II, que se fuera del entreno porque ya no luchaba como él le ordenaba. Esto hizo que uno de los mejores luchadores de Gáldar de todas las épocas, se fuera y arrastrara a algunos otros compañeros más. Acabó bajo el mandato de Vicente Román, que sería el que lo instruyó, por lo que la rivalidad entre los dos mandadores cada día era más evidente, y con ello la que había en la localidad con ambas tendencias.

Tenían una característica, y es que ninguno aparecía solo en las fotos porque no les gustaba. A Pepito Ojeda, comentaba su hijo de Juan Bolaños, que «si había una foto tenía que ser con mi padre, si no, no se la sacaba», de ahí que en esos primeros años todas están con el desaparecido luchador galdense. Vicente Román no le iba a la zaga y sus fotos están con el equipo que entrenaba y rara vez con algún grupo de personas.

Ampliar

Logramos contactar con un par de luchadores, que en esa época estuvieron bajo el mandato de ambos y nos ofrecieron su punto de vista.

El primero fue Juan Rodríguez, El Pollo del Gallego, un guiense que, entre otros equipos, bregó en el Ramón Jiménez y los tuvo a los dos como mandadores en algún instante de su carrera. «Eran, en el apartado deportivo, muy diferentes. Pepito era más duro, con más carácter entrenando, se enfadaba frecuentemente, pero sabía muchísimo de lucha ya que solo con mirar nos decía que teníamos que hacer con cada rival, mientras Vicente Román era más tranquilo y pausado. También tenía esa facilidad de solo ver al contrario y saber cómo teníamos que luchar para lograr derribarlo. Fueron dos grandes entrenadores y mejores personas».

Testimonios

Por su parte, Pepe González, que da nombre al terrero de Marmolejo de Gáldar, es una auténtica institución del vernáculo deporte. También aprendió de los dos grandes mandadores y con palabras similares.

«Eran muy distintos. Pepito Ojeda era el hombre que lo veía todo con antelación sabía muchos trucos, pero te miraba por encima del hombro y si te equivocabas, te daba una patada en el culo. Yo a Domingo Díaz no lo podía tirar, que era más hombre que yo, pero él me dijo como hacerlo. 'Tu eres bobo, la cabeza es para pensar', me decía. Llamó a Dominguito Mederos, el Pollo de Gáldar, y me enseñó como debía derribarlo. Aprendías muchas cosas para agarrar, como presionar en el muslo y el contrario se orinaba si no aflojaba y algunas más. Cuando entrenabas con él, había que hacer las cosas como decía y si no, incluso te echaba, como a Molina II estando en el Guanarteme, que se pasaba a la izquierda y no le gustaba, por lo que le decía que no lo hiciera. Paco Molina seguía en sus trece, hasta que se enfadó y le dijo que dejara la ropa ahí que tu no sirves para la lucha y lo echó de equipo. Nos marchamos de allí y nos encontramos a Vicente Román, que nos acogió. Bolaños se quedó allí porque le tenía mucho respeto y lo aguantaba».

De Vicente Román decía que «era muy diferente, te dejaba entrenar con tranquilidad. Se sentaba y miraba y después en las luchas, te decía como luchaba el contrario y que había que hacer para tumbarlo. Eran opuestos y no se podían ver, pero los dos como personas, lo que hiciera falta».

Para Pepe González, el que no hayan luchado mucho no es motivo para no ser buenos mandadores, y ahí estaba el ejemplo de Juan Mugica. «Hay gente que ha luchado poco como Pepe Ojeda y Vicente Román, pero fueron grandes mandadores y sabían muchísimo de lucha, y después también lo contrario, hay grandes luchadores que no saben entrenar ni enseñar».

Cada uno tenía su espacio. «Pepito Ojeda entrenaba detrás de la ferretería y Vicente Román en la entrada de Gáldar, donde estaban las guaguas. Cuando llegó el capitán Quesada, que fue presidente del club, detrás del almacén se hizo el terrero de lucha».