Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Podio absoluto de la prueba satauteña. C7

Óliver Zerpa y Davinia Déniz, los mejores en Santa Brígida

Trail ·

Fueron los vencedores de la 4ª edición de Los Alfares

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 16 de noviembre 2025, 17:39

Comenta

Óliver Zerpa y Davinia Déniz se proclamaron en la mañana de este domingo vencedores absolutos de los 21 km., prueba reina de la 4ª Carrera Trail Los Alfares que tuvo lugar en la Atalaya de Santa Brígida con salida y meta frente a la plaza de la Atalaya, discurriendo por senderos del municipio de Santa Brígida. La prueba estuvo organizada por la Asociación Cultural y Deportiva Estrella Roja, contando como patrocinador a la Sociedad Municipal de Deportes y la colaboración del Ayuntamiento de Santa Brígida.

Óliver Zerpa invirtió un tiempo de 1 hora 49 minutos 40 segundos, seguido de Yeray Rojas con 1 h. 54.42 y de Nuno Pires con 1 h.55.49. En féminas la vencedora Davinia Déniz tardó 2 h.18.23, mientras que la segunda Candela Rivero hizo 2 h. 27.09 y la tercera Shaila Artiles invirtió 2 h.43.34. Un total de 50 participantes finalizaron la prueba que comenzó a las 8.00 horas.

Los casi 70 participantes de 10 km. tomaron la salida a las 9.15 horas, siendo el vencedor Manuel Alejandro Padrón con 50 minutos 36 segundoa, seguido de Mahy Álvarez con 50.37 y de Naim Puche con 52.41. En féminas fue primera Marta Armas con 1 h. 09.25, con segundo puesto para Bethesi Manrique de Lara con ) con 1 h.14.20 y tercero para Déborah Trujillo con 1 h.14.59. Finalizaron la prueba 57 corredores.

En la distancia de 3 km. con cerca de 40 participaron vencieron Néstor Santana y Daniela Hernández

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Supremo es tajante: Mingote violó a una menor a la que drogaba
  2. 2 Mata a un perro tras una discusión en el sur de Gran Canaria
  3. 3 Sustrae 450.000 euros tras hacer una copia de las llaves del bar La Madrileña y del domicilio de sus propietarios
  4. 4 Cambio de auxiliares y educadoras en aulas de 0 a 3 años y en pleno curso, en Canarias: «Un auténtico disparate»
  5. 5 Dónde saborear Gran Canaria, según el director de la Escuela de Hostelería de Las Palmas y presidente de la Asociación de Sumilleres de Canarias, David Noel Ghosn
  6. 6 Diez kilómetros de naturaleza escondida en Las Palmas de Gran Canaria
  7. 7 «El cuerpo me pide recuperar lo que nos han quitado injustamente»
  8. 8 El juzgado activa el desahucio de la familia de Ingenio con seis hijos para el próximo miércoles
  9. 9 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  10. 10 La UD alcanza al Racing en el liderato tras el favor que le hizo el Granada en Santander

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Óliver Zerpa y Davinia Déniz, los mejores en Santa Brígida

Óliver Zerpa y Davinia Déniz, los mejores en Santa Brígida