Óliver Zerpa y Davinia Déniz, los mejores en Santa Brígida

Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 16 de noviembre 2025

Óliver Zerpa y Davinia Déniz se proclamaron en la mañana de este domingo vencedores absolutos de los 21 km., prueba reina de la 4ª Carrera Trail Los Alfares que tuvo lugar en la Atalaya de Santa Brígida con salida y meta frente a la plaza de la Atalaya, discurriendo por senderos del municipio de Santa Brígida. La prueba estuvo organizada por la Asociación Cultural y Deportiva Estrella Roja, contando como patrocinador a la Sociedad Municipal de Deportes y la colaboración del Ayuntamiento de Santa Brígida.

Óliver Zerpa invirtió un tiempo de 1 hora 49 minutos 40 segundos, seguido de Yeray Rojas con 1 h. 54.42 y de Nuno Pires con 1 h.55.49. En féminas la vencedora Davinia Déniz tardó 2 h.18.23, mientras que la segunda Candela Rivero hizo 2 h. 27.09 y la tercera Shaila Artiles invirtió 2 h.43.34. Un total de 50 participantes finalizaron la prueba que comenzó a las 8.00 horas.

Los casi 70 participantes de 10 km. tomaron la salida a las 9.15 horas, siendo el vencedor Manuel Alejandro Padrón con 50 minutos 36 segundoa, seguido de Mahy Álvarez con 50.37 y de Naim Puche con 52.41. En féminas fue primera Marta Armas con 1 h. 09.25, con segundo puesto para Bethesi Manrique de Lara con ) con 1 h.14.20 y tercero para Déborah Trujillo con 1 h.14.59. Finalizaron la prueba 57 corredores.

En la distancia de 3 km. con cerca de 40 participaron vencieron Néstor Santana y Daniela Hernández