Un nuevo Olímpico pero con la esencia de siempre: la excelencia como fin

El Olímpico vuelve a reinventarse. Un nuevo ejercicio de funambulismo del club capitalino, vigente campeón de la Superliga Femenina y que viene de apuntarse la primera edición de la Copa Ibérica que conquistó en Portugal, un torneo internacional con cuño de título oficial. El mantenerse siempre «en la pomada», como dice Manolo Campos, su arquitecto incansable, y, frecuentemente, hacerlo a base de éxitos habla mucho y bien de los cimientos de la entidad, que este sábado inicia el campeonato regular en el CID (15.30 horas) frente al Emevé de Lugo y, como no podía ser menos, con máximas aspiraciones y a la altura del escudo.

Campos, Saray Manzano, siempre dando lustre al brazalete, y Marcos Dreyer, el entrenador encargado de guiar al vestuario, no pueden expresarse en términos más ilusionantes cuando les toca pronunciarse acerca del futuro a medio y largo plazo. Coinciden en que la base de la plantilla campeona ha mejorado y ganado músculo con los refuerzos y que la madurez en el juego, automatizados los conceptos del entrenador, añade un diferencial de enorme valor.

«Si estas jugadoras mantienen el hambre de títulos, algo de lo que no dudo por la actitud y mentalidad que me demuestran cada día, ni me cabe la menor duda de que va a ser una temporada de alegrías. Vamos a por todo y con la seguridad que nos da disponer de un grupo humando fantástico tanto dentro como fuera de cancha», se congratula Campos, «muy orgulloso» de la Copa Ibérica que ya engorda las vitrinas.

El dirigente garanriza la «viabilidad», una temporada más, del proyecto ganador pese a que cifra en «unos 260.000 euros» el dinero que se adeuda por parte de las instituciones públicas a la entidad: «Seguiremos dando alegrías a la afición y compitiendo como prometimos cuando ganamos la primera liga. Entonces dijimos que llegábamos para quedarnos y eso es lo que hemos hecho sin que estas anomalías interfieran lo más mínimo en el rendimiento del equipo».

Manzano, ilustre veterana con 27 años, comparte el buen pálpito al reconocer que «se ha juntado un grupo magnífico», ya que las nuevas jugadoras «se han adaptado muy bien» y aportando «lo mismo o más» de las que ya estaban.

Con un impulso especial

«Fue un impulso ganar la Copa Ibérica y pasar a la historia por ser las que nos llevamos la primera edición y, encima, en otro país, y ya estamos centrados en lo que viene. Ya queremos ganar al Emevé, mantener una buena racha, afrontar, luego, la Supercopa... Esto no para y estamos acostumbradas. Yo no me caso de ganar de títulos y de querer añadir más, de disfrutar como lo hago del voleibol en mi club y así voy a seguir, tratando de ayudar a las compañeras y de pedirles que den lo que yo doy», expone.

Dreyer, por su parte, no ha variado un ápice su discurso ambicioso y en el que la presión es compañera de viaje: «Llegué a un club ganador, he podido aportar mi trabajo para mantener esa condición de campeón y ahora el reto no es otro que continuar. Estamos aquí para eso».

«Somos el enemigo a batir. Lo sabemos. Pero no nos importa porque nuestra exigencia es la de rendir al máximo siempre, sabiendo que también es importante el factor de la suerte. Una pelota que da en la red y entra, otra que se va por un milímetro... Todo suma, pero si hacemos nuestro trabajo, más cerca estaremos de lograr lo que queremos. Esta temporada hay adversarios de un gran nivel. Haris, Menorca, Kiele... Se tendrá que ver a un gran Olímpico siempre porque los rivales han crecido. Pero seguro que lo vamos a conseguir», finaliza a modo de profecía.