Un momento de la competición de este sábado. Fotos: RCN de Gran Canaria

Nueva cita del Memorial Fernando Henríquez Betancor de surfski

Deportes acuáticos ·

Se desarrolló con ambiente fetstivo y competitivo en aguas de Las Alcaravaneras

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 15 de noviembre 2025, 19:05

Comenta

La playa de Las Alcaravaneras fue escenario este sábado de una vibrante edición de la VI Copa Surfski–Memorial Fernando Henríquez Betancor, una cita ya consolidada en el calendario deportivo insular que volvió a reunir a un destacado número de participantes y aficionados.

Bajo unas condiciones inmejorables, tanto en el mar como en la zona terrestre, la jornada se desarrolló con un ambiente festivo y competitivo a partes iguales. Como cada año, el evento sirvió también para rendir homenaje a Fernando Henríquez Betancor, figura muy querida y vinculada al Real Club Náutico de Gran Canaria, cuyo legado permanece vivo entre deportistas y organizadores.

Imagen principal - Nueva cita del Memorial Fernando Henríquez Betancor de surfski
Imagen secundaria 1 - Nueva cita del Memorial Fernando Henríquez Betancor de surfski
Imagen secundaria 2 - Nueva cita del Memorial Fernando Henríquez Betancor de surfski

El acto de entrega de premios contó con la presencia de su hermana, Chonita Henríquez Betancor, que acompañó a los asistentes en un emotivo recuerdo cargado de significado para todos los presentes.

La organización agradece la implicación de deportistas, voluntarios y equipos, cuya dedicación ha vuelto a hacer posible una edición ejemplar.

