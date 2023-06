Hay novedades: Gran Canaria tendrá Segunda con un puntal C

La gestora de la Federación Canaria de Lucha aprobó la composición de los equipos para la próxima temporada y las puntuaciones correspondiente a cada categoría. Con ello, los presidentes de los clubes de Gran Canaria se reunieron con la Federación Insular y la propuesta que llevarán a la Asamblea es la de una segunda y una tercera.

En Segunda los equipos podrán tener el mayor número de puntos que marca la Federación Regional, hasta 12, con un destacado A y además sea cual sea la combinación, dos destacados C extras. Otras de las combinaciones posibles es un puntal C con un destacado C, además de los dos C adicionales. Con ello se garantiza que la competición en la isla pueda los equipos, si así lo desean, tener un puntal C con lo que se elevaría el nivel, además que habrá más destacados C que la pasada temporada y un mayor potencial de los clubes.

La Federación Regional admite en Tercera Categoría hasta dos destacados C, pero en la reunión de presidentes con la insular, se acordó llevar a la Asamblea que, en la isla, los equipos de tercera solo tengan un destacado C para luchar en Gran Canaria.

Esta circunstancia ha hecho que, para la próxima temporada, algunos equipos que habían dejado la categoría senior, vuelvan a ella, como el Castillo o el Roque Nublo que han confirmado a este periódico que regresarán en tercera.

También el Adargoma tendrá una reunión su junta directiva para analizar la situación y ver si regresan en tercera o siguen con la base, algo mismo que le pasa al Estrella. Este periódico ha podido saber que un histórico del sur de la isla, volverá a la competición la próxima campaña, pendiente de recuperar los estatutos de antaño, por lo que se espera una tercera con bastantes equipos y muy igualada.