Movimientos sin descanso en la Liga Femenina

La Liga Regional Femenina contará con más equipos para esta venidera campaña. Todavía no está el número total decidido, ya que entre Tenerife y Gran Canaria la amplían, a pesar de alguna baja que es suplida en la misma isla, como en Fuerteventura y Lanzarote.

En Gran Canaria, el Santa Rita Autos Rosos seguirá una temporada más. Saldrá a defender las dos ligas ganadas en el periodo post -Covid y con el mismo equipo. Las hermanas Ramírez, Olivia y María como destacadas C, pero con el apoyo de Kimberly, Ana Santana y la excelente cantera juvenil y cadete de que dispone encabezadas por Lorena Mateo intentarán mantener la hegemonía.

El segundo equipo de la isla, el Roque Nublo, hizo una extraordinaria temporada de la mano de su puntal juvenil, Tindaya Infante en su debut, alcanzando la fase final donde han adquirido más experiencia y a pesar de su juventud, plantea seguir dando problemas a las grandes. «No hemos podido tener una destacada C, porque el mercado se ha ido por las nubes y no podemos pagarla, pero el equipo tendrá nuevas luchadoras». También confirmaba el presidente que el equipo masculino no saldrá en Segunda porque no tienen presupuesto para ello «pero, seguramente, sí en Tercera».

Se suma esta temporada el Castro Morales, que, en su primera aparición en la máxima categoría, solo aspira a ganar experiencia por ahora, dado que hay buenos mimbres y una buena cantera.

Tenerife puede ser la revelación en cuanto a equipos, ya que además del Benchomo con Fatou Gueye, única destacada B de Canarias, estará el Guamasa con Lucía Herrera, el Campitos con Nadia Delgado y Las Adelfas, que como su propio presidente comentaba «somos un equipo de cantera y no pagaremos dinero para fichar. Las chicas están ilusionadas y la experiencia ha sido muy buena, por lo que seguro que repetirán ya que son ellas las que lo deciden». El Campitos, otro de las que debutó, mantiene el equipo este año con su nueva DC, Nadia Delgado a la cabeza. Además de estos cuatro conjuntos, el Chacayca retoma la competición regional con un equipo de los más veteranos y con experiencia, al que se le puede unir el Rosario de Valle Guerra, que será nuevo en estas lides, pero decidirá a final de agosto si solo participa en la liga Insular o también da el salto a la Regional.

En Fuerteventura hay sorpresa porque el Maxorata se toma un año sabático. Su presidente, José Roque, declaraba: «Hemos perdido muchas luchadoras por temas laborales y de estudio, pero esto es solo una pausa ya que volveremos seguro la próxima temporada». Su DC Auxi Rocha no se ha decidido a que equipo irá e Inés Cano se retira de la competición por temas personales. Su puesto lo ocupa el Tetir, que reaparece nuevamente con un fichaje de lujo, con la mayor de las Ramírez y vigente campeona del mundo, Estefanía Ramírez, a la que le acompañarán varias luchadoras del Maxorata y del Unión Sur Yaiza, no descartándose otra DC.

El campeón de la isla, el Saladar de Jandía, pierde a Dunia Pérez además de por la lesión, porque su ascenso a DC hace que no quepa en el equipo, pero con Elena Cano y Delioma Armas de destacadas, son nuevamente candidatas al título. El Rosario también cuenta con una plantilla similar a la pasada campaña con Vicky Fernández de destacada C, aunque no se descarta nada.

Lanzarote presenta también otro cambio de cromos, ya que el Unión Sur Yaiza se retira de femeninos, pero se crea un nuevo club, el Tinecheide, que desea ser representante de la isla, quedándose con buena parte de las luchadoras del conjunto del sur y habrá que ver qué fichajes hace o si solo lucha con la cantera.

La Palma, tras vivir un intenso verano por los cantos de siena que otros clubes le han hecho a su bregadora franquicia, Daniela Batista e incluso a Sheila Vázquez y que parecían le harían salir a ambas, Ana Molina, su presidenta, informaba de que el equipo será el mismo de la pasada temporada, con alguna incorporación de la base. Las palmeras llevan dos subcampeonatos de Canarias consecutivos, rozando el título, aunque en propias palabras de la máxima mandataria «nuestro objetivo es participar, llegar donde podamos y que las chicas sigan creciendo. No le exigimos títulos».