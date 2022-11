De las monedas y premios en metálico a los luchadores en el mismo terrero

Hay dos curiosidades que una persona que no ha visto una agarrada de lucha canaria le sorprenden cuando acude a un terrero. La primera es la nobleza del deporte, ya que el que gana, levanta al perdedor de la arena y suele acompañarle en muchas ocasiones a su banquillo, incluso le levanta la mano, algo que no se ve en otros deportes. Esto viene ya de la época de los aborígenes isleños y habla del honor y nobleza del vernáculo deporte.

La segunda es que cuando un luchador gana una agarrada, da la vuelta al terrero y el público suele premiarle con la entrega de monedas o billetes por el triunfo. No únicamente a los ganadores, ya que, si es espectacular, de las que levantan de los asientos, los aficionados también, en alguna ocasión, premia al perdedor de la misma manera, expresándole su satisfacción por el espectáculo que ha ofrecido, aunque no haya vencido.

¿De dónde viene esta costumbre y cuando comenzó a verse en los terreros?

Después de la conquista de Canarias en el siglo XV, la lucha que practicaban los isleños en la época prehispánica, perdía algunas de sus características para acoplarse a los nuevos tiempos. A los nobles y parte del clero no les gustaba y tuvo que adaptarse para no desaparecer. Una luchada entre soldados y aborígenes podría haber sido el principio de los cambios, ya que entre ellos había moriscos, leoneses y portugueses, y donde los tres tenían su propio tipo de lucha, aunque solo la leonesa, con modificaciones, ha perdurado en el tiempo. La morisca se puede ver en exhibiciones cada dos años en Almería, en las fiestas moriscas y la portuguesa ha desaparecido.

La unificación hizo que en la lucha canaria, a partir de ahí, se tuviera que tener camisa, se eliminaban las piedras de sílex que podían llevar entre los dedos y la lucha no finalizaba cuando uno se rendía sino cuando uno caía o tocaba el suelo con una parte de su cuerpo, algo más propio de la lucha morisca.

Estas modificaciones ya se vieron en la luchada en La Laguna de 1.527 por el nacimiento de Felipe II y en la que el Cabildo de Tenerife ofrecía premios en seda, unas dos varas, equivalente a 1,8 metros, al que diera dos caídas a un contrario sin recibir ninguna.

George Glass, en su viaje a Canarias en el siglo XVIII, da constancia que la lucha era una de las manifestaciones importantes para los isleños. Se reunían en un corro marcando un círculo en la tierra e iban luchando unos contra otros hasta que solo quedara uno.

Hasta el siglo XIX poco se sabe de la lucha, solo que se practicaba en los pueblos principalmente por las fiestas y fueron los campesinos lo que la mantuvieron como parte de la tradición. La lucha era corrida y se enfrentaban pueblos, pilas o zonas geográficas unos contra otros, el norte contra el sur, por ejemplo. La gloria que se llevaban los vencedores, dice la historia oral que solían en ocasiones ser premiados con productos del campo o incluidos animales a los vencedores. La fama que adquirían los luchadores que vencían fue una de las causas del progreso de la lucha canaria en este siglo y que, en cada luchada, el número de espectadores era importante.

Hasta mitad del siglo XIX no hay constancia escrita de esta característica, de dar dinero a los luchadores por sus buenas actuaciones. Al menos no se ha encontrado nada- no quiere decir que no lo haya- hasta el año 1853. La prensa había comenzado a publicar notas de algunas de las luchadas que se celebraban, al menos las de cierta importancia y en Tenerife se encuentra, por primera vez, esta circunstancia.

El 10 de diciembre de 1853, el periódico El Eco de Comercio tinerfeño hacía la reseña de la luchada celebrada en Santa Cruz de Tenerife, con motivo de la feria de ese mes. Así lo narró:

«A las 12 principió la Lucha Magna cuyo prospecto se había repartido con anticipación. Bien pronto se coronó el anfiteatro de cosa de mil quinientos espectadores- Santa Cruz tenía 10.000 habitantes- que ansiosos de presenciar la agilidad y fuerza de nuestros campesinos, habían acudido a la hora indicada. La lid duró hasta las cuatro de la tarde con general aplauso de los concurrentes, demostrando los luchadores en aquellas suertes que ejecutaron aquella formalidad propia de la costumbre y buen continente de nuestros atletas. Uno y otro partido demostraron mucha pericia en el arte de luchar, distinguiéndose Juan el Seco natural de la Laguna, que venció a dos y fue premiado con 40 reales, según el artículo segundo del programa. Adrián Peña por esta Capital, venció a tres y obtuvo 20 reales de vellón. Julián Pájaro por La Laguna venció a seis y obtuvo el premio de 80 reales de vellón y Sarabanda, de la misma ciudad, venció a seis y solo obtuvo 60 reales de vellón, circunstancia que estaba prevista en el párrafo del programa. Los asistentes demostraron a estos luchadores su satisfacción haciéndole varios donativos».

Es la primera vez que aparece por escrito que los luchadores recibieron dinero del público por el buen hacer, algo que ya empezó a ser habitual en adelante.

Estas luchadas de las ferias de Santa Cruz eran realizadas por promotores privados, que pagaban los premios y cobraban ya una entrada por asistir al evento, algo que se hizo común ya hasta la llegada de la federación en 1943. No solo había empresarios que organizaban sino también algunos luchadores las hacían, montando desafíos por los diferentes lugares de Canarias, como es el caso del herreño Fernando Méndez y Martín, a los que se le juntaba en muchas ocasiones Mandarria, pero no fueron los únicos. Estos grandes desafíos los llevaron hasta Cuba.

La costumbre de dar el público esas gratificaciones a los luchadores por el espectáculo brindado ya se hicieron popular y el periódico Falange en la década de los 40 del siglo pasada, ya lo expresaba en varias crónicas donde dejaba claro que «y el luchador pasó a recoger sus buenas pesetas de los aficionados» cada vez que había una gran agarrada. Los grandes desafíos del Faro de Maspalomas contra Pepe Araña, Pollo de Arucas, o Manuel Pollo de Buen Lugar eran un buen ejemplo de ello. También las salidas y desafíos de Alfredo Martín el Palmero era otro de los grandes que paseó bastante por donde estaban los aficionados en busca de su recompensa.

El Faro de Maspalomas se acogió a esta costumbre del público y cuando hacía levantamiento del arado, también daba la vuelta al terrero recogiendo las donaciones o reconocimiento de los aficionados.

Ya más cercano en el tiempo, Santiago Ojeda o Juan Barbuzano tuvieron sus grandes tardes de recibir el fervor del respetable, con recompensas importantes, ya sea en el López Socas o en la Plaza de Toros de Santa Cruz. Los enfrentamientos más tarde, en Tenerife, entre Melquiades y Parri II o en Gran Canaria, con Pedro Cano y Loreto IV fueron más ejemplos. El ganador siempre tenía un gran apoyo económico del público.

Los grandes luchadores de todas las épocas habían logrado cantidades de dinero nada despreciables por esta razón y contaba algún puntal histórico, que, en alguna ocasión, uno de los mejores luchadores en un buen día, pudo recoger hasta un millón de las antiguas pesetas.

Estas circunstancias hicieron que otros históricos bregadores, para que se animara la grada, cuando luchaban con otro muy inferior, aguantaran y los tumbaran de manera espectacular, por ejemplo, con revoleada, y así poder incrementar la aportación del respetable.

Como una anécdota, escribía Javier Sánchez Rodríguez sobre ello. «Comentaba mi padre y mi tío que cuando éste luchaba, era el primero que daba la primera moneda y así con ello, la gente se animara a dar más. Una vez en casa, mi tío le devolvía la moneda a su hermano», comentaba.

Se considera a Francis Pérez, Pollito de la Frontera, el ultimo de los más grandes luchadores que tras algunas de sus grandes agarradas, los aficionados le trataron de manera espectacular en reconocimiento a su valía. En la actualidad, salvo algunas excepciones, entre que hay menos público en las gradas y la mentalidad ha cambiado, ya no se ven esas grandes cantidades como antaño, pero la costumbre sigue vigente, aunque sea en bastante menor medida y para ello baste ir a cualquier luchada.