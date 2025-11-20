Mikel Landa: «Es una auténtica pena que no haya Vuelta a España en Gran Canaria» El corredor, que inicia la pretemporada en Anfi del Mar, destaca la isla es uno de los mejores lugares del mundo para entrenar y descansar

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:30 Comenta Compartir

El corredor Mikel Landa del Soudal-Quick Step señaló ayer que «es una auténtica pena» que finalmente no llegue la Vuelta España a Gran Canaria. «Todo el pelotón ansiaba con correr en esta isla y compartir varias etapas en un escenario único», destacó el ciclista, que ha empezado a preparar la temporada en Anfi del Mar. «Teníamos muchas ganas de correr en Gran Canaria, pero no ha podido ser y esperemos que otro año pueda venir«.

La temporada de ciclismo de Landa se decide en Gran Canaria y en concreto en la localidad de Anfi del Mar, donde el corredor ha fijado su base de entrenamiento de cara a afrontar el exigente calendario de carreras. «Aún no hemos determinado en el equipo la hoja de ruta que voy a afrontar, pero ya he empezado a trabajar para estar en el Giro, el Tour o La Vuelta», explica el corredor vasco.

En este sentido, el corredor resalta que el año pasado fue complicado con la caída en el Giro que marcó la temporada y que quiere dejar atrás. «Estuve mucho tiempo en casa sin poder competir, pero aún así acabé con buen sabor de boca en La Vuelta y con ganas de olvidar esos malos recuerdos cuanto antes y volver a divertirme».

Respecto al futuro con el Soudal-Quick Step (acaba contrato en 2026), Mikel Landa subraya que «sigo con muchas ganas de seguir dando guerra» y estar en las grandes citas ciclistas por lo que descarta su retirada.

Landa prepara con «mucha ilusión la competición en un paraíso excepcional y, sin duda, uno de los mejores lugares del mundo para entrenar y descansar en familia». De hecho, el escalador vasco es un asiduo de Gran Canaria, donde acude para entrenar en altura y siempre se aloja en Anfi del Mar, donde también entrena en carreteras costeras. «Existen tramos espectaculares para montar en bici, que no se pueden comparar con ningún otro lugar del mundo».

Landa, que se encuentra acompañado por su familia en esta nueva ocasión, y apadrina Anfi Sports Academy (producto turístico que une deporte y descanso en familia) reconoce que las infraestructuras de Anfi son de primer nivel y «ofrecen todo lo necesario para entrenar y para recuperar. Sus instalaciones y el servicio hacen que te sientas como en casa», señala.