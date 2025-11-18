Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Este miércoles, todos al Arena para catapultar al Guaguas

Desde las 19.00 horas, partido de ida de la última eliminatoria clasificatoria para la Champions ante el Levski de Bulgaria

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:32

El Gran Canaria Arena se viste de gala para una noche que puede marcar un antes y un después en la historia del Club Voleibol Guaguas. Tras el llamamiento a la afición, el conjunto amarillo afronta la ida de la última eliminatoria previa de la Champions League ante el Levski de Sofía, este miércoles a las 19.00 horas, una eliminatoria a vida o muerte.

Los amarillos llegan a este cruce en un gran momento anímico, demostrando que están preparados para competir al máximo nivel en Europa, dejando por el camino al MAV Foxconn y, sobre todo, a un coloso como el Olympiakos. Ese golpe de autoridad ha reforzado la confianza de un vestuario que, desde pretemporada, sueña con alcanzar la fase de grupos de la Champions.

Enfrente, un Levski Sofia que aterriza en Gran Canaria con la idea clara de que visitará un feudo hostil y un ambiente caldeado. El conjunto búlgaro superó en la ronda anterior al Mok Mursa y posee un bloque físico y acostumbrado a escenarios europeos exigentes. Su fortaleza en la red y su capacidad de romper ritmos convierten este duelo en un desafío de máxima tensión.

Pero si algo puede marcar realmente la diferencia es la grada. Sergio Miguel Camarero lo sabe, los jugadores también. El Guaguas necesita un Arena caliente, que empuje y presione desde la primera bola. En noches como esta, el pabellón tiene la función de convertirse en un sexto jugador, de sostener al equipo en los momentos críticos y de intimidar al rival.

