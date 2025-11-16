Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El club capitalino sigue manteniendo su prestigio y capacidad logística. Metropole

El Metropole será sede de tres campeonatos de España en el año 2026

Natación ·

Así lo ha confirmado la Real Federación Española de Natación

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 16 de noviembre 2025, 17:56

La Real Federación Española de Natación (RFEN), en su Junta Directiva celebrada esta semana, ha confirmado oficialmente que el Club Natación Metropole será la sede de tres Campeonatos de España durante el año 2026. Una designación de gran relevancia que consolida al Metropole como uno de los escenarios más importantes del país para la natación y los deportes acuáticos.

Los campeonatos que se celebrarán en sus instalaciones serán:

● Campeonato de España de Fondo Máster

● Campeonato de España Absoluto e Infantil de Verano 1ª Div. Verano de Natación Artística

● Campeonato de España Infantil de Verano de Natación

Este anuncio supone un reconocimiento al prestigio, solvencia organizativa e infraestructura del Club Natación Metropole, que una vez más se posiciona a la altura de las grandes sedes deportivas nacionales.

Desde el Club Natación Metropole se expresa la más sincera enhorabuena a toda la familia metropolista y nuestro agradecimiento a la RFEN por la confianza depositada en nuestra institución.

Partícipes

La celebración de estos campeonatos es posible gracias a la inestimable colaboración de: Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Instituto Insular de Deportes, Viceconsejería de Deportes del Gobierno de Canarias.

