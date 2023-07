Memorias del Pollo de Gáldar (y II)

En esta segunda parte de las memorias de Domingo Mederos, Pollo de Gáldar, nos apoyamos, además de en los documentos manuscritos, de manifestaciones de la familia y de lo que le contaba la prensa tinerfeña y grancanaria.

«Era muy querido en Tenerife donde iba constantemente a luchar. Allí los luchadores y la prensa lo tenían en gran estima, incluso llegaron a decir que no había luchada prestigiosa si no estaba el pollo de Gáldar», esgrimía un familiar.

Su primer viaje a Tenerife fue el 6 de diciembre de 1927 con 21 años. Fueron 17 luchadores y quedó cómo el número 1, tirando a cuatro contrincantes, entre ellos a El Cañero. A partir de aquí se forjan sus legendarias barridas en las que en cada luchada solía acabar con varios adversarios. Los empresarios requerían siempre la presencia del Pollo de Gáldar, pese a tener Tenerife en esos momentos buena parte de los mejores luchadores del archipiélago.

En Tenerife fue donde se ganó la fama, hizo sus gestas, sus grandes tardes, se le quería y se le admiraba tanto que no se concebía una luchada donde no estuviese presente Domingo Mederos, Pollo de Gáldar. La Plaza de Toros de Tenerife fue testigo de sus tardes gloriosas. Siempre logró agradar al público tinerfeño con sus buenas actuaciones.

Diario de Avisos en 1945, y cuando ya era un más que veterano, llegó a calificarlo como «el mejor luchador de Gran Canaria que nos visita».

Domingo Mederos pudo haber llegado a más en popularidad, pero el hecho de decir las cosas y hacerlas a su manera, un hombre sin pelos en la lengua, no aumentaba sus adeptos, además que era de fuertes convicciones y no era políticamente correcto.

En 1936 tuvo un encontronazo con Cristóbal Ramos en la prensa tinerfeña y grancanaria por un desafío en el que se jugaban quien era el verdadero Pollo de Gáldar. Mederos puso sus condiciones aceptando al final el desafío y dado que luchaba mucho en Tenerife, él lo haría a mano abajo y con pantalón de lucha de los que se usaban en la isla vecina. Ramos intentó no luchar alegando que no le había respondido y las cartas en la prensa iban y venían de ambas partes. A pesar de ello le tenía en gran estima como luchador: «Cristóbal Ramos era un hueso para el Faro que en Tenerife no pudo deslumbrar con la fama que se le dio».

En el tema por el nombre del Pollo de Gáldar, hubo luchadores, incluso galdenses, que firmaron escritos en la prensa en su contra y de que no debía llevar ese nombre, que mejor dárselo a Cristóbal Ramos.

Sobre esto, la familia cuenta que esa luchada se celebró en Gáldar y que vencía Domingo Mederos con claridad 3-0 y esa es la razón por la que ya no se discutió más quien era el Pollo de Gáldar. El libro La lucha canaria, Mandarria, Mederos y compañía de José Roque Falcon, indica al respecto: «El desafío se celebró y según cuentan, solo una persona fue testigo del mismo y ese fue José Ojeda, que actuó de árbitro. Parece ser que ninguno de ellos dijo nada de quien fue el vencedor, por lo que sobre este desafío existe todo tipo de opiniones en la ciudad galdense».

En esos años, la selección de Gran Canaria con Domingo Mederos al frente, a los que se le unió Ignacio Tacoronte Calero y Vicente Cabrera, el campeón de Fuerteventura, derrotó en varias ocasiones a la selección tinerfeña, a pesar de la gran potencia de la misma con hombres como el Pollo de Las Canteras, el Pollo de Tegueste, Juan Primera, Cañero o Camurria.

En 1943 realizaba una de sus últimas actuaciones con la selección de Gran Canaria que ya tenía a Manolo Marrero, Pollo de Buen Lugar o José Rodríguez, Faro de Maspalomas. Tras haber caído estos, barrió con el combinado tinerfeño, tirando a luchadores de la clase del Pollo de Los Campitos, Manuel Perera, Camurria o Pollo de Tegueste.

En un tiempo en el que se intentaban cambiar ciertos aspectos de la lucha canaria con la creación de la Federación Canaria, él se negó ya que prefería mantener el espíritu clásico del espectáculo, lo que le llevó a ganarse algunos detractores más, ya que el defendía que la lucha canaria debía ser dirigida por los luchadores.

Cuenta también la familia que era requerido constantemente para luchar en Tenerife, así como en La Palma, Fuerteventura y Lanzarote. En esta última lo contrataron para que llevara un equipo, pero nadie aceptó acompañarlo por los problemas que tenía, por lo que se fue solo a la Isla de Los Volcanes y tras hablar con un mando militar y pidió algunos soldados que le acompañaran hasta completar. Ese día él ganó la luchada.

La pérdida del fajín

Tuvo momentos amargos, como cuando se jugó el título provincial a tres desafíos con el Faro de Maspalomas en 1941. Sobre una foto del Faro con él, en ese desafío escribe: «Esto no vale, no me dejaron curarme de mi lesión ni agarrar a mano abajo como hacía en Tenerife. Los empresarios no me dejaron recuperarme, entonces ya estaba ya aburrido y le reconocí la victoria al Faro que ganó sin agarrar».

La historia que cuenta es que todo fue por dignificar la lucha, en un momento que estaba a la baja tras la Guerra Civil. Se lo pidieron para tratar de levantar el vernáculo deporte, ante un hombre que emergía como el Faro. Aunque estaba medio lesionado de la rodilla y con poca preparación luchó, textualmente «por una buena causa»». En el primer desafío ganó el Faro y se terminó de lesionar el menisco. Pidió a los empresarios una prórroga para recuperarse y entrenar a mano metida o mano arriba, ya que él estaba hecho a mano abajo. Como no se lo conceden, reconoce al Faro cómo nuevo campeón.

Opiniones sin filtros

Domingo Mederos expresaba lo que pensaba sobre cada luchador, sin filtros, de una manera clara y lo hizo sobre decenas de ellos.

Sobre Justo Mesa, que había sido el anterior campeón de Canarias antes que él, escribió que «es un buen luchador a mano arriba, pero a mano abajo nada de nada».

Consideraba que el Pollo de Uga «no sabía colocarse y solo las dos caderas hacía, ya que lo vi luchar varias veces».

A Camurria, con el que tuvo buenas agarradas, lo calificaba como «es un buen amigo fuera del terrero, pero en el campo de brega era todo lo contrario».

De Pablo Díaz comentaba que «entrenaba poco, pero le echaban todos los grandes y siempre respondía. Era un buen amigo y nada falso».

No para en su álbum de nombrar, poner y comentar fotos de luchadores. «Paquito Marrero es uno de los mejores luchadores que he visto y junto a su hermano Manuel, el de las regaderas de «as Palmas, que, luchando, le daba también mucha lata a Justo Mesa. Ambos sacaron el Unión San José».

Del guiense Santiago Almeida, Cubanito II, dijo que «es de la escuela de Pepe Ojeda, tiene mucha agilidad y hace lo que se le dice».

Tenía admiración por Emilio Rivero: «Fue un luchador, empresario, gran periodista y gran amigo de los canarios, nada de falsedades. Se agarraba a mí muchas veces para que le dijera cosas de lucha, que él después se lo explicaba a otros luchadores, porque yo los vi hacer lo que le había dicho».

También se atrevió a expresar sus pensamientos de luchadores modernos, como en 1975 con Babache, tras ganar la copa con el Castro Morales, tirando once hombres de Guanarteme. «Babache era un hombre de mucha fuerza, pero subía y bajaba como la marea, a veces se iba de gira con los amigos y a veces con las amigas».

Si hurgamos en su carrera se puede comprobar que tuvo grandes encontronazos en Gran Canaria, donde por su manera de ser, hubo luchadores que ya no le querían acompañar en sus viajes a luchar en otras islas. Esta circunstancia, además del tema económico, fue lo que le hizo ir mucho y luchar en Tenerife, donde era más reconocido que en su isla natal.

A mitad de la década de los 30, apenas se le veía aparecer en la isla en luchadas fundamentalmente benéficas, cuando en 1932 luchaba varias veces al mes, pero vivió y murió con sus ideas hasta el final, aunque ello significase enfrentarse con cualquiera.

En 1946 estuvo en el Ajódar de Guía, pero nunca luchó después de comenzar la temporada, y por eso el equipo pidió a la Federación su inhabilitación. Fue cedido al Tumbador, pero ya no bregó más por sus problemas físicos.