El mejor boxeo cita este sábado a la afición en La Gallera

Sobran motivos para estar en La Gallera este sábadocon motivo de la Premier Boxing Night, una velada en la que el cartel contempla 2 peleas profesionales, una menos que las inicialmente previstas por la baja de última hora por lesión de John Dickson, y nueve amateur. El regreso de Davinia Pérez, tras cuatro años de parón, la presencia de Marcos Ortega y el espectáculo que siempre garantiza Kalem Formento, así como las prestaciones de otros protagonistas como Moha Oumar o Soalem Fabelo invitan a acudir al complejo deportivo López Socas para vivir una jornada plena de emociones, con inicio a las 18.30 horas.

Será la primera gran velada del año en la capital grancanaria y las previsiones apuntan a que, efectivamente, la ambientación estará a la altura de un programa deportivo en el que la cantera asumirá una gran cuota de atención. Premier Boxing, promotora del evento, se ha esmerado en continuar con la cuidada labor que lleva desarrollando desde hace meses para dar visibilidad al trabajo que se realiza en los gimnasios con los prospectos más jóvenes de la escuela isleña y brinda, con esta convocatoria, una nueva oportunidad para que las promesas que vienen se exhiban ante el público.

Y el llamamiento por parte de los que están llamados a justificar el apoyo de la gente es unánime: «No puede faltar nadie», coinciden.

«Voy a dar lo mejor de mí. Vengo de ultimar mi preparación con dos semanas de trabajo específico en Fuerteventura y, además, estuve concentrado con el equipo nacional en Murcia. Siento que estoy en mi plenitud y creo que no hay mejor oportunidad para disfrutar del buen boxeo que en este día tan señalado. No me cabe la menor duda de que la gente va a responder«, expone convencido Kalem Formento quien, en el peso de 67 kilogramos, se enfrentará al gallego Pedro Matos.

Davinia Pérez, que tendrá enfrente a toda una campeona de kickboxing como Yaiza Souto, conocida como la Bam Bam, se apunta a estas buenas previsiones: «Todos los que vamos a saltar al ring necesitamos sentir que peleamos en casa, que nuestra afición nos arropa. En lo que a mí respecta, han sido cuatro años de espera y que nadie dude de que saldré a por todas, con intensidad, confianza e ilusión«.

En Marcos Ortega, el otro profesional, el pálpito es idéntico: «Me toca el rumano Ionut en 80 kilos y sé que con el empuje de los espectadores podré desarrollar el boxeo que quiero y brindar a todos una pelea en la que espero ganar y dejar buenas manos«.

En el deseo de Moha Oumar está el acreditar que su condición de campeón de Canarias y seleccionado para el Nacional «no es casualidad». Samba, del Team Orlando de Vecindario y en 67,5 kilos, será su test. Y Soalem Fabelo, en 69 kilos y frente a Alexander Díaz, espera que «no falte nadie» en La Gallera con el propósito de recompensar a los presentes «con lo mejor» que lleva dentro.

Ya están disponibles las localidades en Energy Nutrition Las Palmas (Tomás Morales, 87) y en Bushido Sport (Escaleritas, 30), con importantes descuentos para la compra anticipada.