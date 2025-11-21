Media Maratón Alcalde Camilo Sánchez 2025: horario, recorrido y cortes de carreteras en Vecindario

CANARIAS7 Viernes, 21 de noviembre 2025, 06:03 Comenta Compartir

Vecindario, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, se prepara para acoger una edición más de la Media Maratón Alcalde Camilo Sánchez. Con la entrega de dorsales, la Feria del Corredor, actividades infantiles y la fiesta latera-deportiva, la carrera reunirá a miles de corredores, familias y aficionados en un evento que combina competición, convivencia y actividades para todas las edades.

El programa oficial arranca el viernes 21 de noviembre con la entrega de dorsales y la apertura de la Expo del Corredor en La Karpa. El sábado 22 la jornada arrancará a partir de las 10:00 horas, cuando los más pequeños serán protagonistas con el Diburunning y las Carreras Infantiles. Por la tarde tendrá lugar la Caminata Pasos X La Vida (3K), la Night Skating y las carreras de 21K y 10.5K, seguidas cinco minutos después por la 5K.

Horario y recorrido de la Media maratón y el resto de distancias

La prueba principal de 21 km, junto con la modalidad de 10,5 km y una carrera de 5 km, saldrá el sábado 22 de noviembre a las 20:00 horas.

La carrera cuenta con un perfil eminentemente llano y discurre por la Avenida de las Tirajanas, la Avenida de Canarias y otras vías de Vecindario.

Previamente, el viernes 21 desde las 10:00 h se abrirá la entrega de dorsales y la Expo del Corredor en «La Karpa», junto al Pabellón.

Además, durante la mañana del sábado habrá carreras infantiles desde las 10:00 h, zona infantil con hinchables y talleres en la Avenida de Canarias entre las 10:00 y las 14:00 h, y nuevamente de 16:00 a 20:00 h.

A las 17:00 h tendrá lugar la Caminata «Pasos X la Vida» de 3 km, seguida de la fiesta de la fruta, y a las 18:30 h arrancará la actividad «Night Skating» con patinadores, skaters y sillas atléticas en un circuito urbano de 1 km.

Por la noche, tras la carrera, el ambiente continuará con el concierto del grupo Ni un Pelo de Tonto a las 20:30 h, la entrega de premios a las 22:00 h y el concierto final con Los 600 a las 22:30 h.

Cortes de carreteras y cambios en las líneas de guaguas

Con motivo de la celebración del evento, el transporte público y la circulación viaria se verán afectados en diversos tramos y con antelación. El cierre al tráfico de la vía de la Circunvalación Alta (Avenida de Las Tirajanas) en Vecindario está programado desde el viernes 21 de noviembre a las 09:00 horas hasta el domingo 23 de noviembre a las 23:00 horas.

Las líneas afectadas serán las 11, 21, 35 y 85 en sentido Las Palmas de Gran Canaria-Sur. Guaguas Global ha dispuesto una parada Provisional en C/ León y Castillo (pasado el cruce con las calles Doctor Marañón y Francisco Pérez Ramírez).