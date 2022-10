Martín Ramos: «Trabajamos día a día para llegar lo más lejos posible»

Martín Ramos aterrizó en el CV Guaguas como un central de gran calibre, y de momento está cumpliendo con creces con lo que se esperaba de él. El argentino ha sabido adaptarse a la perfección al equipo y al esquema de Sergio Miguel Camarero y ya es una pieza fundamental en la rotación de la escuadra insular. El argentino se muestra muy positivo y con ganas de brindar alegrías a la afición del Guaguas. El club insular continúa trabajando con una plantilla de enorme talento y con el objetivo de ir a por todo en este nuevo y emocionante curso

¿Cómo ha sido tu verano con la selección argentina?

«El verano fue bien, muy positivo. Fue un año largo porque no tuvimos mucho descanso y tuvimos un torneo importante como es el mundial. Pero creo que estuvo bien para el grupo, pudimos dar oportunidades a jugadores jóvenes. Llegamos bien al mundial, aunque siempre te quedas con ganas de un poquito más, pero creo que lo hicimos muy bien».

¿Cón qué te quedas de esta experiencia en el Mundial 2022?

«Me quedo con los buenos partidos que hicimos. Jugar y representar a tu país siempre es algo hermoso. Nos costó un poco al principio, pero luego pudimos revertirlo y lo hicimos muy bien. Eso es algo positivo para destacar del grupo, que siempre tiramos para adelante».

¿Cómo ha sido tu adaptación a tu nuevo equipo, al CV Guaguas?

«Muy bien, el grupo humano es increíble. Me aceptaron bien en el grupo, me incorporé bien y estoy muy contento con todos los chicos. Es un grupo muy lindo y nos llevamos todos bien. Deportivamente también muy bien, al principio me costó después de todo el verano con la selección y el año largo, pero ya estoy cogiendo ritmo de vuelta para la liga».

¿Qué opinas del equipo con el que cuenta el Guaguas esta temporada?

«El equipo me gusta mucho. Ya en los amistosos vi cosas que me gustaron mucho, que me interesaron. Obviamente siempre se puede mejorar, pero sobre todo el grupo humano es muy bueno. Creo que nos puede ir muy bien si hacemos las cosas bien».

¿Qué idea de juego te ha transmitido Sergio Camarero para tí? ¿Qué es lo que te pide?

«A los centrales nos pide que seamos muy protagonistas en el ataque, y estoy adaptándome a eso. Yo me siento un central atacante, por lo que me gusta que el entrandor piense así y que me pida eso». El Guaguas ha comenzado muy bien la liga después de una gran pretemporada.

¿Qué sensaciones te han dejado tus primeros encuentros con el equipo?

«El grupo lo hizo muy bien, jugamos muy buen voleibol, con mucho volumen, muy buenas recepciones y el ataque muy bien. Creo que hicimos cosas muy buenas. Tengo entendido que la cancha de Soria es difícil, así que empezar ahí y ganar es importante para coger confianza. También puede ser importante que los otros equipos se dejen puntos ahí. Creo que fue doblemente positivo el resultado».

Se está viendo a un equipo muy unido en el que todos trabajan codo con codo. ¿Cómo lo estás viviendo tú desde dentro?

«Ya varias personas me dijeron eso, que desde fuera se nos ve bien y muy únidos. El grupo es muy bueno y nos llevamos muy bien. En los entrenamientos siempre tenemos alta intensidad, siempre queremos ganar, pero cuando el entrenamiento termina nos quedamos todos juntos hablando. Eso va a ser muy importante en una temporada larga, que el grupo esté bien y saber que todos podemos jugar».

¿Qué importancia tiene para tí que el vestuario esté unido?

«Creo que es clave. En los campeonatos largos es importante que el grupo esté unido. A la larga siempre necesitas del grupo, porque siempre hay alguien que está un poquito peor, y tiene que venir otro a levantarle anímicamente. Es importante mirar a los costados y ver que hay compañeros que te apoyan ».

Partido muy interesante este fin de semana ante el Melilla. ¿Qué esperas del partido?

«Espero un partido divertido, va a ser un partido muy lindo. Es un equipo que viene muy bien, que repitió el equipo del año pasado y ya se conocen muy bien. Tienen cuatro argentinos que se conocen desde hace muchos años. Va a ser un partido entretenido para ver, entretenido para jugar y muy desafiante para nosotros».

¿Qué objetivos persigue el CV Guaguas a nivel deportivo este año? ¿qué sensaciones hay desde dentro del vestuario? ¿se va a por todo esta temporada?

«Sí, es el objetivo que me dijeron cuando me incorporaron, y cuando llegué, pues se habló de eso. Nosotros trabajamos día a día para ir a por todas. Esto es deporte y los resultados nunca se saben, pero trabajamos todos los días para que los resultados sean siempre positivos y para llegar lo más lejos posible en todas las competiciones».

¿Tienes ganas de jugar ante la afición del Guaguas en el Centro Insular de Deportes?

«Sí, en los amistosos no pudimos por la tormenta que hubo, que tuvimos que jugar a puerta cerrada. Encima el primer partido que tenemos ahora es un partido muy importante y con un gran equipo. Va a ser divertido para ellos y para nosotros, y va estar genial que venga toda la gente que pueda para animarnos».