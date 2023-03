Martín Ramos: «Demostramos por qué somos los favoritos, pero eso no garantiza nada»

Martín Ramos (Buenos Aires, 1991), campeón de todo en Argentina, con medalla de bronce olímpica como corolario con su selección, y paso exitoso, también, por Francia, empezó en el fútbol, experimentó con el yudo y terminó consagrándose en el voleibol. «Me propuse que si tenía que ser campeón, tenía que serlo todos los días», resume a propósito de su mentalidad imbatible, la que le lleva a acumular retos desde la máxima exigencia. Ahora enfoca con todo la Superliga con el Guaguas. Quiere seguir agrandando su palmarés y sabe que está en un club en el que es todo o no nada, mentalidad que se acomoda a su manera de vivir en la pista.

-La temporada ya enfoca las curvas decisivas. El sábado, ante el Lugo, pueden dejar todo resuelto para avanzar en el playoff de la ansiada Superliga.

-Hicimos un campeonato buenísimo, sin perder un partido e invictos durante la fase regular, y ahora estamos centrados en resolver la serie al mejor de tres contra el Lugo lo antes posible. Hay ilusión en continuar de la misma manera y creo que con el trabajo que estamos realizando, así va a ser.

-¿Se hace larga la temporada sabiendo que, después de rozar la excelencia en el juego y los resultados, un tropiezo puede penalizar al máximo, como así ya aconteció en la Copa?

-Son las reglas del juego, aunque eso de ser los primeros e iniciar la serie fuera de casa es algo que no comparto, porque, en teoría, se le da una ventaja a quien no la mereció por la trayectoria anterior. Pero tampoco podemos ponernos a pensar en eso. Lo nuestro es entrenar, jugar y, en este caso, tratar de ganar al Lugo para mirar a lo siguiente.

-¿Qué le ha sorprendido del voleibol español después de sus experiencias en Argentina y Francia?

-Me gusta. Es similar al de Argentina, donde el juego no es tan físico y se caracteriza más por la técnica. Es más lindo y espectacular, sin la presencia de jugadores de 2,10 o 2,15 que imponen un juego más directo. No todo es saque y punto. En Francia se combinaban los dos estilos. Pero, en general, me agrada lo que encontré aquí.

-¿Y del Guaguas? ¿Qué resaltaría?

-Tenemos un plantel equilibrado y versátil, que se adapta perfectamente a las situaciones, a lo que toca jugar. Si hay que ir a la recepción o no. Creo que esa cualidad es la que nos ha permitido sobresalir por encima de los adversarios. Y, claro, la calidad de los compañeros, la manera de entrenar y de comprometernos por el bien el equipo. Es una mezcla muy positiva en todos los sentidos.

-Llegó como fichaje estelar por su condición de medallista olímpico. ¿Asumió esa presión como parte del equipaje a la luz de su perfecta adaptación a la entidad?

-No sé si llamarlo presión o motivación. No me lo tomé como una carga. Simplemente, lo que quise desde el primer día es dar lo mejor que llevo dentro, aportar dentro de la cancha cuando juego y también fuera. Tuve una lesión, una fractura en un dedo, que me obligó a parar y fue esa una fase en la que me tocó aportar de otra manera pero siempre en favor del grupo, de los compañeros.

-¿Contento con su bagaje personal hasta la fecha?

-Sí. Incluso de lo que me dejó el tiempo de baja porque me lo tomé como una puesta a punto para sentirme ahora como siento, con la ayuda del preparador físico, de los cuidadores del club. Por mi condición de jugador internacional apenas paro durante el año por las concentraciones que tengo con Argentina cuando paran las competiciones. Es un ritmo físico alto y que, a veces, pasa factura. Nadie quiere lesionarse nunca, pero saqué el lado positivo de tener que estar parado. Lo más importante es que ya me encuentro perfectamente para aportar lo que llevo dentro.

-¿Cómo se gestiona en el vestuario la sensación de que el Guaguas está obligado a ganar la Liga, de que hay poco que ganar por su vitola de favorito y todo que perder en el caso de que no se logre?

-Tratamos de no pensar en eso, de centrarnos en lo que nos corresponde. No tiene sentido que podamos distraernos con comentarios que no nos hacen bien. Sabemos que somos los favoritos porque así lo demostramos. Pero eso no nos garantiza nada. Ya fallamos en dos competiciones y ahora no vamos a permitir que se repita en la Superliga.

-En el Guaguas hay una tradición ilustre de compatriotas suyos, desde entrenadores que dejaron huella, como Quique Edelstein o Marcelo Giovanacci treinta años atrás, pasando por Miguel Ángel Falasca o Pablo Kukartsev, que alzaron títulos y se coronaron en el CID. ¿Sabía al club que venía cuando decidió aceptar la oferta de Juan Ruiz?

-Hablé con Pablo, que es compañero mío en la selección, y me recomendó venir por todo. Por el club, por la isla, por el campeonato español.. También tuve la opinión de Gastón Giani, que jugó en Tenerife. Y con Guillermo, hermano de Miguel Ángel Falasca, lo tuve de entrenador en Francia. Todos me ayudaron a hacerme una idea de la dimensión y jerarquía del Guaguas, de su grandeza. La verdad es que venir fue una decisión acertada. Ojalá ahora ganemos la Liga y se pueda dar la posibilidad de seguir porque estoy muy feliz aquí en todos los sentidos.