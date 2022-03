Mariano García, campeón del mundo de 800 metros

El atleta español Mariano García se proclamó este sábado campeón del mundo en pista cubierta en 800 metros, durante la segunda jornada de la competición que se disputa en Belgrado. El murciano firmó un tiempo 1:46:20, después de protagonizar una espectacular remontada en el tramo final de la carrera, en la que Álvaro de Arriba, campeón de Europa en 2019, terminó cuarto, con 1:46.58.

Mariano García sorprendió con la medalla de oro, aunque con la mejor marca mundial del año (1:45.12), era uno de los candidatos al podio en los 800 metros. En la final llegó a estar último tras la primera vuelta, pero en el ecuador de la prueba escaló hasta la tercera plaza y, al toque de campana, en la contrarrecta final lanzó su ataque definitivo para alcanzar un liderato que no perdería.

Lanzado por el canadiense Marco Arop, el atleta de Fuente Álamo realizó una carrera tácticamente perfecta, para ganar el tercer oro para el atletismo español en la historia de los Mundiales 'indoor'. Hasta ahora, Colomán Trabado (también en 800 metros, en 1985), y Manolo Martínez (en lanzamiento de peso, en 2003) eran los únicos atletas españoles que habían conseguido un título mundial en pista cubierta. La plata en la final de los 800 en Belgrado fue para el keniano Noah Kibet (1:46.35), y el bronce para el estadounidense Bryce Hoppel (1:46.51).

La cruz fue para Álvaro de Arriba, que rozó el podio. «Avisé que lo iba a dejar todo en la pista. Vi que casi me pasaban y me dije que tenía que aguantar. Me ha costado entrar en carrera y al final me han faltado metros. Ahora duele un poco este cuarto puesto, pero con el tiempo lo vamos a valorar», aseguró De Arriba.